Процессор потреблял под нагрузкой до 1600 Вт.

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Новые процессоры AMD для рабочих станций бьют рекорды в руках оверклокеров, показывая безумную многопоточную производительность. Ранее AMD были опубликованы результаты Ryzen Threadripper PRO 7995WX — 96-ядерный 192-поточный флагман линейки с лёгкостью побил предыдущие мировые рекорды, как процессоров AMD EPYC Genoa и Threadripper PRO 5000, так и процессоров Intel Sapphire Rapids. Похоже, это была лишь предварительная демонстрация, накануне оверклокер Elmor преодолел отметку 200 тысяч баллов в бенчмарке Cinebench R23, для этого потребовалось разогнать 7995WX до 6 ГГц по всем ядрам, сообщает Wccftech.

Процессор разгоняли на материнской плате ASUS, модели WS TRX50-SAGE WIFI с массивной 36-фазной подсистемой питания, охлаждали жидким азотом. Добиться указанной частоты удалось при повышении напряжения до 1,55 В. Итоговая оценка разогнанного 7995WX составила 201501 балл. Энергопотребление под нагрузкой достигало 1600 Вт, что интересно, это примерно на 300 Вт меньше потребления 56-ядерного Intel Xeon W9-3495X, рекордный результат которого при разгоне до 5,5 ГГц на 34% меньше.