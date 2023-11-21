Игру обновили накануне, внедрив множество исправлений и поддержку технологий NVIDIA.

Intel выпустила новую бета-версию графического драйвера для видеокарт Arc, сообщает TechPowerUp. Выпуск, цифровое обозначение которого заканчивается на 101.4972, устраняет лишь одну проблему, при этом список известных проблем пополняется сразу несколькими. Внедрённое в выпуск исправление направлено на восстановление производительности, снизившейся на видеокартах Arc после обновления Starfield до версии 1.8.86 — это новое обновление, представленное накануне с большим количеством исправлений и поддержкой набора технологий NVIDIA, включая DLSS, DLAA и Reflex.

Новые проблемы выявлены в следующих играх и приложениях: Ghostrunner 2, Total War: Pharaoh, Dead by Daylight и Topaz Video AI. Проблемы в играх связаны со сбоями и искажениями изображения на некоторых дисплеях. Драйвер также подходит для интегрированной графики Iris Xe и графики процессоров Intel Core, здесь тоже есть давние нерешённые проблемы, так по-прежнему наблюдаются проблемы с установкой драйвера на некоторых ноутбуках с графикой Iris Xe и Iris Xe MAX. У графики процессоров Intel Core выявили проблемы в Dragon Quest X Online, в DX9 игра может вылетать.