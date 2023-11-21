Доступен большой ассортимент быстрых накопителей разной ёмкости.

Компания Team Group анонсировала под брендом T-FORCE четыре новых линейки быстрых твердотельных накопителей M.2 NVMe формата 2280 с поддержкой PCIe Gen 4x4 — это T-FORCE G70, G70 PRO, G50 и G50 PRO на базе контроллеров компании InnoGrit, сообщает TechPowerUp. Представлен большой ассортимент вариантов с разным охлаждением и ёмкостью. Для накопителей заявлена совместимость не только с компьютерами, но и с игровой приставкой PlayStation 5.

Во всех линейках ёмкость накопителей начинается от 512 ГБ, в линейке G50 и G50 PRO доступны модели вплоть до 2 ТБ, а в G70 и G70 PRO — вплоть до 4 ТБ. Старшая линейка предлагает не только более ёмкие, но и более быстрые модели со скоростью последовательных операций вплоть до 7,4 гигабайт в секунду (ГБ/с), у моделей G50 скорости достигают 5 ГБ/с. Одно из отличий базовых и PRO моделей заключается в наличии DRAM кэша, как можно догадаться, в базовых его нет, а в PRO есть. Все модели оснащаются графеновыми тепло-распределителями, а T-FORCE G70 PRO также предлагается в версии с компактным алюминиевым радиатором.

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За рубежом новинки ожидают в продаже к концу декабря, точные даты и цены пока не называются.