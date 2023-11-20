Автоматическое обновление начнут завтра.

Mozilla завершила тестирование и начинает развёртывание веб-браузера Firefox 120, а также версии 115.5.0 ESR с расширенным сроком поддержки, сообщает Deskmodder. Автоматическая рассылка обновления начнётся завтра, 21 ноября. Новая версия Firefox 120 устраняет бреши в безопасности и добавляет множество новых функций.

Источник: браузер Firefox

Среди отмеченных специалистами нововведений возможность копирования ссылок, очищенных от различных параметров для отслеживания. Данная возможность будет интегрирована в контекстное меню браузера. Ещё одним нововведением является дополнительная настройка конфиденциальности, которую можно включить в разделе настроек браузера «Приватность и защита»: кроме передачи сайтам сигнала «Не отслеживать» теперь можно включить и другой, с запретом на продажу и разглашение данных.

Источник: браузер Firefox

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В числе других нововведений: строгая защита от отслеживания включает защиту от отпечатков в API Canvas, также она работает в приватных окнах браузера; Firefox теперь по умолчанию импортирует якоря доверия TLS (например, сертификаты) из корневого хранилища операционной системы в Windows, macOS и Android (может быть отключено в настройках); функция «Картинка в картинке» теперь поддерживает привязку углов в Windows и Linux, для этого необходимо удерживать клавишу Ctrl при перемещении окна PiP.