Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Firefox 120 с новыми возможностями для конфиденциальности готовится к развёртыванию
Автоматическое обновление начнут завтра.

реклама

Mozilla завершила тестирование и начинает развёртывание веб-браузера Firefox 120, а также версии 115.5.0 ESR с расширенным сроком поддержки, сообщает Deskmodder. Автоматическая рассылка обновления начнётся завтра, 21 ноября. Новая версия Firefox 120 устраняет бреши в безопасности и добавляет множество новых функций.

Источник: браузер Firefox

Среди отмеченных специалистами нововведений возможность копирования ссылок, очищенных от различных параметров для отслеживания. Данная возможность будет интегрирована в контекстное меню браузера. Ещё одним нововведением является дополнительная настройка конфиденциальности, которую можно включить в разделе настроек браузера «Приватность и защита»: кроме передачи сайтам сигнала «Не отслеживать» теперь можно включить и другой, с запретом на продажу и разглашение данных.

Источник: браузер Firefox

реклама

В числе других нововведений: строгая защита от отслеживания включает защиту от отпечатков в API Canvas, также она работает в приватных окнах браузера; Firefox теперь по умолчанию импортирует якоря доверия TLS (например, сертификаты) из корневого хранилища операционной системы в Windows, macOS и Android (может быть отключено в настройках); функция «Картинка в картинке» теперь поддерживает привязку углов в Windows и Linux, для этого необходимо удерживать клавишу Ctrl при перемещении окна PiP.

Источники
Deskmodder
#firefox #веб-браузеры
Источник: deskmodder.de
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Firefox 118 появилась поддержка Encrypted Client Hello
22-летний баг Firefox исправил первокурсник
В Firefox 119 улучшили безопасность и конфиденциальность, встроенный редактор PDF
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Газпром» будет восстанавливать газотранспортную систему в Средней Азии
19
Российские десантники показали работу "Боевой метлы" — такой Урал-4320 способен остановить Bradley
7
Израильская гиперзвуковая противоракетная система впервые была применена в бою
28
Использовать iPhone для запуска автомобиля станет намного проще
+
В России запатентовали новый малозаметный сверхзвуковой боевой самолёт
+
Sony: PlayStation Portal уже продается перекупщиками по завышенным ценам
2
Игровой движок Unity 6 с поддержкой многочисленных ИИ-инструментов выйдет в 2024 году
+
Экранизация рассказа Стивена Кинга «Телефон мистера Харригана» от Netflix получила второе дыхание
+
ТАСС: Количество атомных подлодок типа Ясень в распоряжении ВМФ России будет доведено до 12 штук
+
В Сети появились кадры первого массового боевого применения ВС РФ кассетных бомб РБК-500
1
Eurasian Times: ракеты у России не закончатся никогда
1
Переключение одного параметра увеличивает время автономной работы iPhone
1
Иран показал обновлённую гиперзвуковую ракету Fath-2
1
Легендарная GeForce GTX 1050 Ti до сих пор тянет практически все игры с комфортным FPS
18
Ubuntu Touch обновилась, добавив поддержку новых смартфонов
1
Росатом построит два энергоблока на крупнейшей атомной электростанции России
2
Бета-версия Android 14 QPR2 предполагает, что владельцы Pixel получат функцию "Личного пространства"
1
В Иране представили гиперзвуковую ракету "Фаттах-2" - она в 15 раз превышает скорость звука
1
Встроенный в WhatsApp чат-бот с ИИ становится доступным для большего числа пользователей
+
Diablo 4: Всю следующую неделю Blizzard будет увеличивать количество опыта и золота
+

Популярные статьи

6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
137
Несколько полезных функций Google Assistant, которые могут упростить жизнь
1
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 5
13
Топ-6 лучших программ для диагностики компьютера
6
Особенности конкурса «Мисс Вселенная 2023» – победительница, трансгендеры и другие моменты шоу
14
Изучаем предпочтения российских и немецких геймеров – самые популярные процессоры и видеокарты
6
Итоги гоночного уик-энда 18-19 ноября
2
Saab 36 Vargen – сверхзвуковой бомбардировщик, проектировавшийся для ядерного противостояния с СССР
6
Налог на Xbox (Xbox Tax) — новая заваруха с игровым подразделением Microsoft
1
О политике двух стульев Казахстана - как Токаев умело балансирует между Россией и Западом
12

Сейчас обсуждают

Umid Xaydarov
18:50
ахахахах можно пинкой во вентилям на видяхи поводить и продать на авито. и покупатель будет невдоумении , их Пк куем несёт
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Жопез Боррдель
18:49
слышу всхрюк про гомосятину, у кого что болит. Ты же не шаришь в теме, если надо мало денег то идешь в гейшлюхи, а если надо много денег (как мне например), то торгуешь гейшлюхами оптом. понимать надо...
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
FelsheR-BAN100712
18:47
б/у видюхи с мамами пусть местные блогеры юзают.
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Штефан Бабич
18:46
Ты хоть подумал, что написал? Исходя из твоего поста, современные игры и программы можно запустить на пеньке 2004-го года? 😄
Россия движется в сторону отказа от процессоров AMD и Intel, и к переходу на LoongArch
Grom777
18:45
Venom, Хром где?
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 5
FelsheR-BAN100712
18:44
Зачем ваши гомосячьи подробности? Здесь никому не интересно, что за тебя ущербного, как за ковид или проф вредность ещё и доплачивают! Все гомики из РФ еще в 22 году сбежали.
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Umid Xaydarov
18:43
>>> У меня есть деньги на любую видюху, но... дальше можно не читать
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Жопез Боррдель
18:43
ещё раз читать твоё нытьё о трёх копейках и утверждение что твоё нищебродство и скупердяйство = "разумные траты"? это выше моих сил
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Ramil Ahatov
18:42
Конечно все хорошо, если бы научились сперва делать хотя бы по качеству лучше китайских грузовых автомобилей. А то с первого класса хотят сразу на 11.
«КАМАЗ» тестирует полностью беспилотный грузовик «Атлант 49»
stan_ncp
18:41
Ты не понял сынок, перечитай еще раз.
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем