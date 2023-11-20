А также новый нейронный сопроцессор.

Neven Krcmarek, Unsplash

В Сети появились некоторые технические подробности о преемниках маломощной серии Intel Meteor Lake с индексом U. Речь идёт о Lunar Lake, серии MX с энергопотреблением в диапазоне 8…30 Вт. Как сообщает VideoCardz, для достижения наилучшей энергоэффективности Intel объединила процессор с памятью в одной «упаковке» (memory on-package, MoP): поддерживаются двухканальные конфигурации LPDDR5X со скоростью вплоть до 8533 МТ/с, объёмом 16 или 32 ГБ. Это следует из слайдов, первоначально опубликованных Twitter (заблокирован в РФ) блогером YuuKi-AnS и скопированных пользователем форума AnandTech под псевдонимом Geddagod.

В Intel Lunar Lake MX объединяются производительные процессорные ядра Lion Cove, эффективные Skymont, нейронный сопроцессор NPU версии 4.0, интегрированная графика Xe2-LPG (Battlemage). В четырёх показанных вариантах компоновки используется конфигурация процессорных ядер 4P+4E. Отличается объём памяти, производительность NPU и графики, в последнем случае доступны конфигурации на 7 и 8 ядер Xe. Основная вычислительная «плитка» с процессорными ядрами и графикой будет изготавливаться по технологии TSMC N3B.

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Судя по всему, энергоэффективная версия графики Battlemage дебютирует в Intel Lunar Lake MX. Говорится о поддержке DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, eDP1.4 и 1.5, а также об аппаратном ускорении декодирования видео формата H.266 (VVC). Среди других особенностей: по четыре линии PCIe 5.0 и 4.0, наличие Thunderbolt 4 и до трёх разъемов USB4, встроенная поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.