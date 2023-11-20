Простое нанесение и отличные характеристики.

При сборке ПК многие не озадачивают себя сложными способами нанесения термопасты, выдавливая одну или несколько горошин в надежде, что подошва кулера распределит их тонким слоем по крышке процессора. Зачастую это срабатывает, но бывают и исключения, например, если термопаста очень густая и вязкая, не лишним будет самостоятельно распределить её тонким слоем по крышке. Если переборщить с количеством термопасты, её излишки может выдавить за пределы процессора.

Чтобы не думать обо всех этих нюансах, можно обратить внимание на термопрокладки с фазовым переходом, компания GELID как раз выпустила свой вариант, сообщает TechPowerUp, решение под названием HeatPhase Ultra.

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GELID HeatPhase Ultra рассчитаны на применение в диапазоне температур от минус 50 до 125 градусов по Цельсию. Заявлен уровень теплопроводности 8,5 Вт/(м·К), длительное сохранение свойств. Материал не проводит электрический ток. Внутренние тесты AMD Ryzen 9 7950X в Cinebench R23 при окружающей температуре 31°C и настройкой PBO2 показали преимущество HeatPhase Ultra в 2 градуса над термопастой GC Extreme от GELID.

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GELID HeatPhase Ultra предлагается в двух вариантах, учитывающих разные размеры современных процессоров Intel и AMD. Вариант для Intel за рубежом стоит 9,5 долларов США, для AMD — 10 долларов.