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Xiaomi готовит ноутбуки на базе мощных процессоров Intel Core i9-14900HX и Core i5-14500HX
Также в Сети замечен маломощный Core Ultra 7 155U и много моделей на базе Core Ultra 7 155H

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Производители ноутбуков ждут официального запуска процессоров Intel Core и Core Ultra 1-го поколения, а также других новых серий — новинки уже появляются в каталогах интернет-магазинов и базах данных бенчмарков.

Специалисты Wccftech отметили нескольких новых отчётов Geekbench, похоже, что довольно много будущих ноутбуков оснастят процессором Core Ultra 7 155H. Этот 16-ядерный и 22-поточный чип с частотой до 4,8 ГГц уже засветился в ASUS Zenbook 14 (UX3405MA), MSI Prestige 16 AI EVO B1MG, ACER Swift SFG14-72, Xiaomi Mi Laptop и HP Spectre x360 2-in-1 (16-aa0xx). В тестах процессор стабильно набирает около 2400…2450 баллов в однопотоке и около 12500…12600 баллов в многопотоке.

Источник: Geekbench #1, #2, #3, #4

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Также в Geekbench замечен Core Ultra 7 155U. Эта модель получила 14 ядер, но в отчёте программного обеспечения нет разделения на кластеры, поэтому о конфигурации пока можно только догадываться, специалисты Wccftech полагают, что процессор получил лишь два производительных ядра.

Стоит напомнить, что серия U является маломощной, рассматриваемый процессор, скорее всего, настроен на базовую мощность 15 Вт, его оценки в неизвестном устройстве на базе Android 13 — однопоточная 1771, многопоточная 5774.

Источник: Geekbench #1, #2, #3, #4

Среди других отчётов нашли принадлежащий новому производительному ноутбуку Xiaomi: компания готовит модель на базе флагмана Intel Raptor Lake-HX Refresh — 24-ядерного 32-поточного Core i9-14900HX. В протестированном образце процессор набрал 2701 и 15586 баллов в одно- и многопотоке соответственно. Это не рекордный результат, недавно в Geekbench этот процессор почти набрал 3000 и 18000 баллов соответственно.

Следующей новинкой в Geekbench стал 14-ядерный 20-поточный Intel Core i5-14500HX с пиковой частотой 4,9 ГГц — это на 200 МГц больше, чем у 13500HX. Этот процессор тоже был протестирован в ноутбуке Xiaomi, похоже, компания готовит целую серию ноутбуков на базе HX процессоров.

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Презентацию Intel Core и Core Ultra 1-го поколения ожидают 14 декабря, дата выхода Raptor Lake-HX Refresh неизвестна, но дебют обновлённой линейки ожидают в ближайшее время.

Источники
Wccftech
Geekbench #1, #2, #3, #4
#intel #процессоры #ноутбуки
Источник: wccftech.com
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