Процессор повышал частоту до 5,6 ГГц.

В базе данных Geekbench появился первый тест нового мобильного флагмана Intel Core i9-14900HX, процессор был протестирован в ноутбуке Acer из продвинутой линейки Predator, сообщает Notebookcheck. Новый 14900HX относится к семейству Raptor Lake-HX Refresh, в нём компания используется адаптированные для ноутбуков настольные решения в формате BGA, поэтому конфигурация ядер аналогична используемой в настольном 14900K — в общей совокупности это 24 ядра и 32 потока, 8 производительных P-ядер дополняют 16 эффективных E-ядер.

Протестированный Core i9-14900HX работал на частоте до 5586 МГц, а ноутбук Acer оснащался 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600. Оценки составили 2998 баллов в однопотоке и 17937 баллов в многопотоке.

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По оценкам специалистов, эти результаты на 10% и 8% выше соответственно, чем у Core i9-13900HX прошлого поколения. Новый процессор обогнал и более производительную модель прошлого поколения 13980HX. Специалисты считают результат впечатляющим для промежуточного обновления на той же архитектуре, что и в прошлом поколении.

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Также ноутбук оснащался дискретной графикой NVIDIA GeForce RTX 4080, скорее всего, это одно из новых флагманских игровых решений Acer, предположительно, обновлённый Acer Predator Helios 18.