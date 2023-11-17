Пользователь сможет загрузить, настроить и установить различные компоненты, такие как TensorFlow или PyTorch, специализированные библиотеки и пользовательские интерфейсы.

Создание изображений по текстовому описанию с помощью генеративного искусственного интеллекта (ИИ) — довольно популярное увлечение среди владельцев современных видеокарт. Благодаря энтузиастам процесс установки необходимого программного обеспечения и создания изображений стал очень простым, в репозиториях на GitHub можно найти готовые сборки со всем необходимым, включая графический интерфейс. Тем не менее, не исключены нюансы, может потребоваться ручная установка каких-то компонентов, дополнительные настройки и другие манипуляции, вводящие неопытных пользователей в ступор. Помочь пользователям быстро загружать, устанавливать и настраивать приложения ИИ решила компания ASRock, выпустив инструмент ASRock AI QuickSet, сообщает TechPowerUp.

Судя по всему, создавая инструмент ASRock AI QuickSet компания в первую очередь преследовала цель упростить установку приложений ИИ для видеокарт AMD Radeon RX 7000 — это единственные видеокарты, поддержка которых указана в системных требованиях. Судя по опубликованным снимкам и описанию, в процессе установки пользователь сможет загрузить, настроить и установить различные компоненты, такие как TensorFlow или PyTorch, специализированные библиотеки и пользовательские интерфейсы. Опытным пользователям будет предложено внести правки в конфигурации, а начинающим — использовать конфигурации по умолчанию.