Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Инструменты ASRock AI QuickSet упростят установку ИИ приложений для владельцев видеокарт AMD Radeon
Пользователь сможет загрузить, настроить и установить различные компоненты, такие как TensorFlow или PyTorch, специализированные библиотеки и пользовательские интерфейсы.

реклама

Источник: ASRock

Создание изображений по текстовому описанию с помощью генеративного искусственного интеллекта (ИИ) — довольно популярное увлечение среди владельцев современных видеокарт. Благодаря энтузиастам процесс установки необходимого программного обеспечения и создания изображений стал очень простым, в репозиториях на GitHub можно найти готовые сборки со всем необходимым, включая графический интерфейс. Тем не менее, не исключены нюансы, может потребоваться ручная установка каких-то компонентов, дополнительные настройки и другие манипуляции, вводящие неопытных пользователей в ступор. Помочь пользователям быстро загружать, устанавливать и настраивать приложения ИИ решила компания ASRock, выпустив инструмент ASRock AI QuickSet, сообщает TechPowerUp.

Судя по всему, создавая инструмент ASRock AI QuickSet компания в первую очередь преследовала цель упростить установку приложений ИИ для видеокарт AMD Radeon RX 7000 — это единственные видеокарты, поддержка которых указана в системных требованиях. Судя по опубликованным снимкам и описанию, в процессе установки пользователь сможет загрузить, настроить и установить различные компоненты, такие как TensorFlow или PyTorch, специализированные библиотеки и пользовательские интерфейсы. Опытным пользователям будет предложено внести правки в конфигурации, а начинающим — использовать конфигурации по умолчанию.

Источники
TechPowerUp
ASRock
#asrock #amd radeon rx
Источник: asrock.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AMD обновила предварительный драйвер со встроенной генерацией кадров AFMF
ASRock выпустила плату Z790 Nova WiFi с шестью слотами M.2 NVMe
ASRock выпустила BIOS с AGESA 1.1.0.0 для плат AMD X670 — в них нашли поддержку APU Ryzen 7000G
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Сети опубликовали кадры с огромной пробоиной в броне броневика Stryker ВСУ
9
Rolls-Royce подтверждает, что все его нынешние двигатели совместимы с SAF на 100%
5
Баллистическая ракета с гиперзвуковая ядерной боеголовкой Авангард развернута на Юге России
4
"Берешь обломки пластика и печатаешь дрон" — в России собираются делать БПЛА из вторсырья
1
Спикер ВСУ Игнат: Новая тактика российской авиации заставляет украинский бизнес терпеть убытки
2
Израильские войска вошли в крупнейшую больницу Газы
10
Видео показало ночную охоту "Ланцета" с тепловизором и уничтожение цели
5
Компании из ОАЭ начнут производство обновлённых лопастей вертолётов семейства Ми
1
Microsoft намеренно заблокировала активацию Windows 10/11 с помощью ключей от Windows 7/8
14
NVIDIA прекращает производство видеокарт GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4080
6
Семь стран объединились для продвижения французской артиллерийской системы CAESAR
+
YouTube ввёл ограничения на публикацию ИИ-контента для собственных функции генерации
+
Обновленный ключ безопасности Google Titan может хранить до 250 паролей
+
Forbes: экраны MacBook массово выходят из строя
3
Стали известны характеристики флагманского смартфона Oppo Find X7
+
В России есть всё необходимое для воссоздания сверхзвукового лайнера Ту-144 — глава Минтранса
12
Android 14: мобильные телефоны Samsung, Xiaomi, Motorola, Honor и Oppo, которые получат обновление
3
Российский спецназ получит парашют "Дальнолет", позволяющий проникать в тыл ВСУ на 60 км
4
По вселенной "Безумного Макса" 22 мая 2024 года стартует фильм "Фуриоса"
+
Объявлены ближайшие новинки Game Pass
+

Популярные статьи

Ставим рекорды экономии вместе с AMD — шустрая игровая сборка дешевле 50000 рублей
36
Целесообразность покупки Xbox one S в 2023 году
9
"Achilles: Legends Untold" - еще один "дьяблоид" с безобразным управлением, но интересным сюжетом
+
«КАМАЗ» тестирует полностью беспилотный грузовик «Атлант 49»
3
Всё ещё считаете китайскую армию "бумажным тигром" — подумайте ещё раз
6
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Ноябрь)
7
Руководство ЕС давит на Венгрию, требуя отказаться от российских энергоносителей
23
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
16
Применение AI в робототехнике способно привести к созданию принципиально новых видов оружия
2
Первая “Ласточка”: Пакистан испытал способную нести ядерный заряд ракету с РГЧ ИН
1

Сейчас обсуждают

Иван Горыныч
17:09
Из лопастей со сбитых вертушек получались очень хороши полки в бане, практически не нагревались. ДРА н.п. Баграм.😂😂😂
Компании из ОАЭ начнут производство обновлённых лопастей вертолётов семейства Ми
Анатолий Павлюшин
17:06
Я даже загуглил. Подобные сервисы уже почти все мертвы.
Целесообразность покупки Xbox one S в 2023 году
Дмитрий Нестеров
17:00
Да итак понятно что это за фрукт
Целесообразность покупки Xbox one S в 2023 году
Дмитрий Нестеров
17:00
Что за бред? Что ты несёшь?
Целесообразность покупки Xbox one S в 2023 году
Дмитрий Нестеров
16:59
Лучше купить денди
Целесообразность покупки Xbox one S в 2023 году
MrPegge
16:58
Если похватать всех с улиц и забрить в армию, невзирая на пол возраст и здоровье, то, наверное, ничего у РФ не выйдет
Зеленский заявил о подготовке Россией «третьего Майдана» для смены власти на Украине
Za9c
16:55
Золотые времена семёрки. Сам себе хозяин без предустановленного говна. Теперь для чистки мало зайти в компоненты винды, надо через консоль, потом реестр и всякие твикеры
Пользователи Windows 10 и 11 в ЕЭЗ смогут удалить больше приложений, включая браузер Edge
Джон Коннор
16:54
Крыса хитрожопая еврейская. Все майданы были подготовлены америкой. А когда ему стало угрожать свержение, он сразу на РФ начал спихивать. И конечно тупые майдауны поверят, хлопая в ладоши.
Зеленский заявил о подготовке Россией «третьего Майдана» для смены власти на Украине
jsth
16:47
Т.е. по Зеленскому гибель личного состава видимо не является достаточным основанием для отступления, а недостаток западной помощи видимо является. Вот какого руководителя укры себе выбрали - народ, да...
Зеленский признал, что без поставок западного оружия Украине придётся отступать
glavhyilo
16:44
1800 сегодня зеля положил всушников в мясных штурмах.
Зеленский признал, что без поставок западного оружия Украине придётся отступать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем