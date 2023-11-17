Также она будет отличаться зелёным цветом.

В Японии выпустят термопасту с яблочным ароматом, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на издание Hermitage Akihabara. Судя по всему, это специальная серия термопасты EG4GAP от совместного брэнда CWTP (Clock Work Tea Party) японского сборщика игровых компьютеров, компании Mining (m1n1ing), и «всемирно известного производителя термопаст». Паста поступит на рынок Японии ограниченным тиражом в 1000 экземпляров, заявлена отличная теплопроводность на уровне 12,8 Вт/м·К, а кроме яблочного запаха она также будет отличаться зелёным цветом.

Как объясняется, благодаря зелёному цвету проще будет заметить пробелы на крышке процессора при нанесении, большинство термопаст имеют серый цвет, сливающийся с крышкой процессора. Преимущества от наличия у пасты яблочного аромата, похоже, не придумали. Можно допустить, что эта особенность сделает процесс сборки компьютера приятнее для тех, кому не нравится химический запах от новых компьютерных комплектующих, правда неизвестно, сможет ли запах от термопасты перебить «ароматы» других компонентов.