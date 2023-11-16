Ранее модели с мощностью 28 Вт входили в отдельную категорию P.

С приближением к запуску новой серии мобильных процессоров Intel Core и Core Ultra 1-го поколения появляется больше информации о принципах формирования новой линейки, которые подверглись изменениям вместе с брэндингом. Информация носит неофициальный характер и исходит от инсайдеров, Intel пока не опубликовала технические подробности.

На этот раз китайский инсайдер Golden Pig Upgrade (кит. 金猪升级包) сообщает, что в семействе Meteor Lake отказались от отдельной категории P для 28-ваттных версий процессоров, передаёт VideoCardz. Вместе с 45-ваттными моделями они якобы будут относиться к категории H.

Процессоры 13-го поколения делились на четыре категории по мощности. Источник: Intel и AnandTech

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Предполагается, что в новой линейке базовая мощность 45 Вт будет только у флагманских моделей Intel Core Ultra 9, модели Core Ultra 7 и 5 будут настроены на работу при базовой мощности 28 Вт и станут основным выбором для компактных и производительных ноутбуков — все эти процессоры будут собраны в категорию H, что будет отражено в названии каждой модели. Также, по слухам, в категории маломощных процессоров U будут собраны модели с разной базовой мощностью 15 и 9 Вт.