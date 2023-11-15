Вероятно, новые кабели придут на замену набирающему популярность OCuLink (Optical Copper Link).

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Во время конференции Supercomputing 23 организация PCI-SIG рассказала представителям СМИ о разработке внешних и внутренних кабелей PCI Express следующего поколения — они получили (PDF) название CopprLink, сообщает Phoronix. В настоящее время спецификации находятся в разработке, компания не готова раскрыть технические детали, известно лишь, что новые кабели будут использоваться для соединения PCIe 5.0 и PCIe 6.0 устройств. Как отмечает VideoCardz, работа над версией спецификаций 0.9 должна быть закончена в феврале следующего года.

Для соединения PCIe устройств организацией PCI-SIG был разработан стандарт подключения OCuLink (Optical Copper Link) с пропускной способностью до 63 Гбит/с. Он набирает популярность среди портативных игровых консолей, где используется для подключения внешних видеокарт и скоростных накопителей. Новый CopprLink, как ожидается, принесёт ещё большую пропускную способность. Сообщается, что в разработке находятся продвинутые версии на основе оптоволокна, но они, вероятно, будут использоваться в серверном сегменте.