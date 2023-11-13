Технология, как показали первые тесты, может заметно повысить производительность в поддерживаемых играх, но таких пока немного.

Процессоры Intel Core 14-го поколения являются обновлением (Refresh) предыдущей линейки Raptor Lake. Новинкам повысили частоты, одной модели изменили конфигурацию. Видимо, чтобы повысить привлекательность этого обновления, компания Intel представила некоторые эксклюзивные улучшения. Поддержка технологии Intel Application Optimization (APO) была заявлена для некоторых настольных процессоров 14-го поколения. Эта технология может повысить быстродействие в играх, в частности, Intel заявляла прирост до 13% в Rainbow Six: Siege, но некоторые пользователи отметили куда большую прибавку.

На сегодняшний день сохраняется некоторая неопределённость в вопросе, какие процессоры будут поддерживаться Intel APO, очевидно, флагман новой линейки, но какие ещё модели войдут в список? Накануне компания MSI начала выпуск обновлённых BIOS с поддержкой Intel APO, сообщает Tom’s Hardware. Поддержка от компании MSI в настоящее время ограничена процессорами Core i7-14700K и KF, Core i9-14900K и KF, пишут специалисты, ссылаясь на пользователя Twitter (заблокирован в РФ) @ghost_motley.

Пример, новый BIOS для MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4. Источник: MSI

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Странно, но даже владельцам новых Core i5 14-го поколения не повезло и непонятно, появится ли поддержка в будущем. Как отмечают в Tom’s Hardware, учитывая, насколько близки процессоры Intel 13-го и 14-го поколений по производительности и архитектуре, ограниченная совместимость Intel APO, на первый взгляд, кажется искусственной, но расстраиваться пока не стоит, поскольку в список игр, с которыми работает технология, на данный момент входит два наименования: Rainbow Six: Siege и Metro Exodus.

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Остаётся надеяться, что ситуация прояснится и Intel APO заработает в большем количестве игр и на большем количестве процессоров, это был бы приятный подарок от Intel.