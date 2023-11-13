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Moleculo
AMD выпустила пятую видеокарту в линейке RDNA3 для профессионалов — Radeon Pro W7700
Решение с доступной по меркам данного сегмента ценой.

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AMD представила Radeon Pro W7700, пятую и, вероятно, последнюю профессиональную видеокарту в серии Pro W7000. С точки зрения позиционирования — это золотая середина с доступной по меркам данного сегмента ценой в 999 долларов США. Карта заполнит пространство между моделями W7600 и W7800, предлагая сочетание графического процессора Navi 32 и 16 ГБ 256-битной видеопамяти GDDR6 с коррекцией ошибок ECC.

Источник: AMD и AnandTech

В используемой для W7700 версии Navi 32 активны все четыре блока MCD с 64 МБ кэш-памяти infinity Cache, 48 вычислительных блоков CU, работает GPU на скромной частоте до 2,3 ГГц. Это позволяет обеспечивать вычислительную производительность на операциях FP32 около 28,3 терафлопс при мощности до 190 Вт. Теплопакет позволил оснастить карту компактной двухслотовой системой охлаждения с центробежным вентилятором.

Источник: AMD и AnandTech

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Для вывода изображения доступно четыре DisplayPort 2.1. Кроме этого, как и другие представители RDNA3, карта может похвастаться кодированием и декодированием AV1, наличием AI блоков для ускорения задач, связанных с искусственным интеллектом, блоков для ускорения трассировки лучей, а также другими общими для данной архитектуры преимуществами.

Источники
AMD
AnandTech
#amd #видеокарты #amd radeon pro w7000
Источник: anandtech.com
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