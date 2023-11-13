Подходит ли оно для маленьких ядер?

Выход процессоров AMD на базе архитектуры Zen 5 и её подвариантов ожидается в следующем году, не исключено, что первые продукты будут представлены в начале года и появятся в продаже в первой его половине. Уплотнённая архитектура Zen 5c, как ожидается, найдёт применение в будущих мобильных и настольных процессорах, инсайдеры предсказывали долгожданное появление в потребительских многокристальных моделях 16-ядерных чиплетов CCD на базе этого варианта архитектуры. «Прометей» (Prometeus) может являться кодовым названием ядер на базе уплотнённой Zen 5c, сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию корейского блогера gamma0burst, которая, судя по всему, первоначально была обнаружена в портфолио сотрудников AMD, размещённых в социальных сетях.

По появившимся ранее слухам, «Нирвана» (Nirvana) может быть кодовым названием ядер на базе основной архитектуры Zen 5, также кодовое название «Элдора» (Eldora) приписывают Zen 5 кристаллам CCD. Как отмечают в VideoCardz, кодовое имя «Нирвана» не вписывается в тематику греческой и римской мифологии, которая используется и, судя по всему, будет использоваться в дальнейшем:

Zen 4 — «Персефона» (Persephone)

Zen 4c — «Дионис» (Dionysus)

Zen 5 — «Нирвана» (Nirvana)

Zen 5c — «Прометей» (Prometheus)

Zen 6 — «Морфей» (Morpheus)

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Кроме этого, в профилях сотрудников якобы замечены намёки на то, что AMD рассматривать 4-нанометровый техпроцесс Samsung 4LPP для каких-то продуктов. Возможно, это связано с продолжающимся сотрудничеством компании — графика AMD будет использоваться в будущих мобильных чипах Samsung Exynos.