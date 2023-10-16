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Moleculo
Intel официально представила настольные Core 14-го поколения: характеристики, цены и тесты
Шесть первых моделей за рубежом поступят в продажу завтра.

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Intel официально объявила о выпуске нового 14-го поколения настольных процессоров Core. Хотя многое уже известно, будет не лишним ещё раз отметить, что первыми появятся шесть разблокированных моделей, включая новый флагманский 24-ядерный 32-поточный процессор Core i9-14900K и его KF модификацию без интегрированной графики. Также представлены 20-ядерные 28-поточные Core i7-14700K и KF, 14-ядерные 20-поточные Core i5-14600K и KF. Процессоры Intel Core 14-го поколения для настольных ПК остаются совместимыми с сокетом LGA 1700, наборами микросхем серий 600 и 700 (если производитель материнской платы предоставит новый BIOS), за рубежом продажи начинаются завтра, 17 октября. Цены и основные характеристики перечисленных моделей приводятся на слайде, цены не изменились относительно прошлого поколения.

Источник: Intel Corporation

Компания заявляет, что благодаря увеличению количества ядер в Core i7-14700K на 25% создатели контента получат значительный прирост производительности в многопоточных рабочих нагрузках. Также, по данным компании, новые процессоры превосходят конкурирующие решения в играх на величину до 23%.

Источник: Intel Corporation

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Среди других достоинств:

  • Разгон становится доступнее для пользователей с разным уровнем подготовки благодаря искусственному интеллекту в новой функции Intel XTU AI Assist;
  • Поддержка профилей DDR5 XMP со скоростями, значительно превышающими 8000 мегатранзакций в секунду МТ/с;
  • Встроенная поддержка Wi-Fi 6/6E и Bluetooth 5.3, а также дискретная поддержка новых беспроводных технологий Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4;
  • Поддержка скоростных интерфейсов Thunderbolt 4, а также будущего Thunderbolt 5.
Источник: Intel Corporation

Ещё одним нововведением является Intel Application Optimization (APO), как объясняют в Tom's Hardware, это технология, которая обнаруживает определённые игры и автоматически оптимизирует соответствие потоков для повышения производительности на лету. Странно, но APO заявлена для ряда избранных процессоров 14-го поколения, каких, не уточняется.

Источник: Intel Corporation

Вероятно, речь идёт о дополнительном распределении определённых задач между производительными и эффективными ядрами, так на одном из слайдов презентации компания напоминает, какие задачи в играх решает процессор. Часть из них можно выполнять на быстрых ядрах, часть на эффективных, основные задачи по распределению решает планировщик Thread Director.

Источник: Intel Corporation

Вероятно, речь идёт о дополнительном распределении определённых задач между производительными и эффективными ядрами, так на одном из слайдов презентации компания напоминает, какие задачи в играх решает процессор. Часть из них можно выполнять на быстрых ядрах, часть на эффективных, основные задачи по распределению решает планировщик Thread Director.

Источник: Intel Corporation

Что касается производительности, Intel представила результаты собственных тестов, где Core i9-14900K в большинстве выбранных игр опережает AMD Ryzen 9 7950X3D, максимум до 23%. Также внимание обращается на значительное превосходство в некоторых играх по редким событиям, иными словами, по плавности игрового процесса. Новинки отлично себя показывают в рабочих задачах, Core i7-14700K и Core i9-14900K опережают AMD Ryzen 9 7950X в большинстве выбранных для тестирования приложений.

Источник: Intel Corporation
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А для тех, кто думает, стоит ли обновляться на 14 поколение с 12 или 13, компания приводит сравнительные графики прироста производительности между поколениями.

Источник: Intel Corporation
Источники
intel Corporation
Tom's Hardware
#intel #intel core 14 #intel raptor lake-s refresh
Источник: intel.com
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