Шесть первых моделей за рубежом поступят в продажу завтра.

Intel официально объявила о выпуске нового 14-го поколения настольных процессоров Core. Хотя многое уже известно, будет не лишним ещё раз отметить, что первыми появятся шесть разблокированных моделей, включая новый флагманский 24-ядерный 32-поточный процессор Core i9-14900K и его KF модификацию без интегрированной графики. Также представлены 20-ядерные 28-поточные Core i7-14700K и KF, 14-ядерные 20-поточные Core i5-14600K и KF. Процессоры Intel Core 14-го поколения для настольных ПК остаются совместимыми с сокетом LGA 1700, наборами микросхем серий 600 и 700 (если производитель материнской платы предоставит новый BIOS), за рубежом продажи начинаются завтра, 17 октября. Цены и основные характеристики перечисленных моделей приводятся на слайде, цены не изменились относительно прошлого поколения.

Компания заявляет, что благодаря увеличению количества ядер в Core i7-14700K на 25% создатели контента получат значительный прирост производительности в многопоточных рабочих нагрузках. Также, по данным компании, новые процессоры превосходят конкурирующие решения в играх на величину до 23%.

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Среди других достоинств:

Разгон становится доступнее для пользователей с разным уровнем подготовки благодаря искусственному интеллекту в новой функции Intel XTU AI Assist;

Поддержка профилей DDR5 XMP со скоростями, значительно превышающими 8000 мегатранзакций в секунду МТ/с;

Встроенная поддержка Wi-Fi 6/6E и Bluetooth 5.3, а также дискретная поддержка новых беспроводных технологий Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4;

Поддержка скоростных интерфейсов Thunderbolt 4, а также будущего Thunderbolt 5.

Ещё одним нововведением является Intel Application Optimization (APO), как объясняют в Tom's Hardware, это технология, которая обнаруживает определённые игры и автоматически оптимизирует соответствие потоков для повышения производительности на лету. Странно, но APO заявлена для ряда избранных процессоров 14-го поколения, каких, не уточняется.

Вероятно, речь идёт о дополнительном распределении определённых задач между производительными и эффективными ядрами, так на одном из слайдов презентации компания напоминает, какие задачи в играх решает процессор. Часть из них можно выполнять на быстрых ядрах, часть на эффективных, основные задачи по распределению решает планировщик Thread Director.

Вероятно, речь идёт о дополнительном распределении определённых задач между производительными и эффективными ядрами, так на одном из слайдов презентации компания напоминает, какие задачи в играх решает процессор. Часть из них можно выполнять на быстрых ядрах, часть на эффективных, основные задачи по распределению решает планировщик Thread Director.

Что касается производительности, Intel представила результаты собственных тестов, где Core i9-14900K в большинстве выбранных игр опережает AMD Ryzen 9 7950X3D, максимум до 23%. Также внимание обращается на значительное превосходство в некоторых играх по редким событиям, иными словами, по плавности игрового процесса. Новинки отлично себя показывают в рабочих задачах, Core i7-14700K и Core i9-14900K опережают AMD Ryzen 9 7950X в большинстве выбранных для тестирования приложений.

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А для тех, кто думает, стоит ли обновляться на 14 поколение с 12 или 13, компания приводит сравнительные графики прироста производительности между поколениями.