Компактная карта с центробежным вентилятором.

Новое поколение видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 стало заметно эффективнее, решения начального и среднего класса требуют сравнительно немного энергии, в частности, компания заявляет для RTX 4060 показатель TGP в 115 Вт, а для RTX 4060 Ti — 165 Вт. Это позволяет производителям создавать компактные модели, появилась низкопрофильная RTX 4060 от GIGABYTE, а теперь в каталоге бренда GALAX для рынка Китая заметили однослотовую 16-гиговую RTX 4060 Ti, подготовку которой ранее, вероятно, по ошибке, приписывали компании Colorful. Как сообщает Tom’s Hardware, модель, названная Unparalleled MAX (кит. 无双MAX), получила Boost частоту 2535 МГц (на 5 МГц ниже эталонной), сохраняя скорость памяти 18 Гбит/с в соответствии со стандартными спецификациями.

Пожалуй, основным достоинством RTX 4060 Ti Unparalleled MAX от GALAX являются размеры 267×107×20 мм, позволяющие использовать её в компактных корпусах, а также вычислительных кластерах, например, для различных задач, связанных с искусственным интеллектом. Карта имеет четыре видеовыхода, включая три DisplayPort и один HDMI, несколько таких карт можно использовать также для подключения видеостен, отмечают специалисты.