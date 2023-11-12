Топовый процессор оказался в сборках вместе с памятью DDR4.

В начале года Intel представила первый процессор, который мог прямо из коробки работать на частоте до 6,0 ГГц — отборный Core i9-13900KS. В новом поколении частоты до такого значения повышает 14900K, есть ли ещё запас и выпустит ли компания новый KS? Вполне возможно. Наверняка понадобится некоторые время, чтобы накопить более удачные чипы, после чего новый KS и появится. В Сети упоминание процессора уже заметили на сайте одного из зарубежных магазинов. VideoCardz сообщает со ссылкой на форумы AnandTech об интересной находке на сайте PCOnline, там появились готовые системы с Core i9-14900KS на борту.

Системы выглядят достаточно странно, Core i9-14900KS комплектуются компьютеры без дискретной графики и с оперативной памятью DDR4, на приведённых изображениях типичные офисные системы. Не исключено, что 14900KS оказался здесь по ошибке. Если же допустить, что ошибки нет, листинг подтверждает — пиковая частота 14900KS будет достигать 6,2 ГГц.

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По предположениям специалистов, выпустить Core i9-14900KS могут в первом квартале следующего года. До этого Intel ещё должна представить заблокированные 65-ваттные процессоры 14-го поколения без индекса K. В декабре компания планирует выпустить мобильные Core Ultra 1-го поколения Meteor Lake, также должны представить обычные Core 1-го поколения, мобильные Core 14-го поколения — флагман 14900HX накануне отметился высокими результатами в Geekbench.