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Moleculo
Юбилейные RTX 4090 20th Anniversary от GALAX стоят более 2700 долларов
Карты выйдут очень ограниченным тиражом.

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GALAX продолжает отмечать юбилей, бренд присутствует на рынке Китая уже 20 лет. В честь этого события вышел ограниченный тираж комплектующих, оперативной памяти, твердотельных накопителей, была представлена и видеокарта RTX 4090 20th Anniversary Edition, которая получила не только эксклюзивный дизайн, но и полезные технические доработки: HDMI-ретаймер для передачи сигнала на большее расстояние и конструкция для скрытого подключения питания.

Источник: GALAX, Weibo

Как сообщает VideoCardz, бренд подготовил ещё больше праздничных дизайнов для RTX 4090, показано несколько кастомных аниме-вариантов на базе белой модели, а также новый тёмный вариант с кожухом, стилизованным под карбон.

Один из кастомных вариантов. Источник: GALAX, Weibo и VideoCardz

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Общая конструкция системы охлаждения и кожуха, размеры видеокарты не изменились, по-прежнему используется массивный радиатор и три вентилятора: два диаметром 100 мм располагаются на фронтальной части, третий диаметром 90 мм на задней. Карбоновый вариант чуть быстрее остальных, в BIOS, настроенном на производительность, частота Boost была поднята до 2610 МГц, в то время как для других моделей это 2595 МГц.

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Цена моделей впечатляющая, в переводе на доллары США с китайских юаней белый вариант будет стоить около 2740 долларов, а стилизованный под карбон — около 2880 долларов. В частности, это обосновывается очень небольшим тиражом в 50 экземпляров.

Источник: GALAX, Weibo и VideoCardz
Источники
GALAX, Weibo
VideoCardz
#видеокарты #galax
Источник: videocardz.com
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