Также в юбилейную серию вошла оперативная память и твердотельный накопитель.

Как и ожидалось, GALAX представила к своему 20-летнему юбилею особое, праздничное исполнение самой быстрой видеокарты NVIDIA на сегодняшний день, сообщает VideoCardz со ссылкой на ITHome. GALAX GeForce RTX 4090 20th Anniversary Edition оснащена системой охлаждения с тремя вентиляторами, но не в совсем привычном исполнении, похоже, в компании вдохновлялись эталонным дизайном Founders Edition и расположили один из вентиляторов на обратной стороне видеокарты. Конструкция имеет внушительные размеры, занимая в длину около 34,4 см, а в толщину около 6 см.

Ещё одной особенностью юбилейной GeForce RTX 4090 от GALAX является скрытое расположение разъёма питания, на опубликованных рендерах он не показан, но, судя по описанию, 16-контактный разъём скрывается за быстросъёмным сегментом задней панели. Видеокарта работает на базовой частоте 2235 МГц с повышением до 2520 МГц или 2595 МГц в зависимости от режима. Также варьируется энергопотребление, в режиме с упором на тишину оно может достигать 450 Вт, с упором на производительность — 516 Вт.

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Ожидается, что GALAX GeForce RTX 4090 20th Anniversary Edition станет доступна 11 ноября со стартом больших распродаж в Китае. Также GALAX представила юбилейный комплект памяти и твердотельный накопитель, они также получили тематическое оформление в светлом дизайне.