Исправлены ошибки, повышена стабильность.

Abdullah Abid, Unsplash

Сроки выхода стабильных драйверов со встроенной технологией генерации (интерполяции) кадров AMD Fluid Motion Frames (AFMF) остаются неизвестными, на данный момент компания дорабатывает тестовые предварительные версии, которые доступны владельцам видеокарт Radeon RX серий 6000 (RDNA2) и 7000 (RDNA3), желающим поэкспериментировать — теоретически, AFMF должен работать в любых играх, использующих DirectX 11 и 12. Тестовый драйвер накануне получил третье обновление и теперь имеет версию 23.30.01.03, сообщает TechPowerUp.

Стоит напомнить, что генерация кадров AFMF и генерация в FSR 3 несколько отличаются. В отличие от FSR 3, технология AFMF работает через драйвер и не требует поддержки со стороны игры, но в этом случае доступен ограниченный набор входных данных, что сказывается на качестве, которое ниже, чем в FSR 3. Что интересно, некоторым специалистам удалось включить AFMF и генерацию кадров FSR3 одновременно, повысив частоту кадров более чем в два раза, но при этом качество изображения и отзывчивость сильно страдают.

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Обновление предварительного драйвера от 9 ноября повышает стабильность при переключении между приложениями с включённой и отключённой технологией AFMF; устраняет причины периодических сбоев драйвера и ошибки с отображением метрик.