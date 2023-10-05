Но делать этого всё же не стоит.

Abdullah Abid, Unsplash

AMD представила новую технологию масштабирования FSR 3 с генерацией кадров Fluid Motion Frames (FMF). Кроме этого генерацию кадров AMD Fluid Motion Frames (AFMF) встроили в драйвер Adrenalin. Если первая версия работает только в рамках FSR 3 и совместима с различными видеокартами, то вторая работает только через драйвер для DirectX 11/12 игр и на сегодняшний день совместима только с видеокартами Radeon RX 7000. Также AFMF не доступны некоторые важные игровые данные, что негативно сказывается на качестве. Интересно, можно ли включить обе технологии генерации и повысить частоту кадров в четыре раза? Оказывается, можно. Это продемонстрировал YouTube блогер Daniel Owen.



RTSS не регистрирует кадры AFMF (слева), а оверлей AMD регистрирует (справа)

Источник: AMD FSR 3 FMF + AFMF в драйвереRTSS не регистрирует кадры AFMF (слева), а оверлей AMD регистрирует (справа)Источник: Daniel Owen, YouTube

Для демонстрации была выбрана игра Immortals of Aveum с поддержкой FSR 3, а видеокартой была Radeon RX 7800 XT. В 4K разрешении исходная частота кадров была всего лишь 26 FPS, включая генерацию FSR 3 и AFMF по отдельности блогер получил примерно 48…52 FPS. Задействовав обе технологии вместе, удалось повысить частоту кадров до 87 FPS. Блогер отметил, что MSI Afterburner в паре с RTSS не регистрируют кадры, генерируемые AFMF, реальную частоту кадров показывает оверлей драйвера AMD.

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Хотя частоту кадров и удалось повысить, комфортным игровой процесс назвать нельзя, камера начинает двигаться рывками, появляются артефакты интерфейса от работы AFMF, сильно повышается задержка ввода и повышение исходной частоты кадров за счёт переключения в менее качественные режимы масштабирования не сильно улучшают ситуацию. Возможно, со временем, когда обе технологии достигнут зрелости, ситуация улучшится, если AMD вообще не заблокирует возможность их одновременного включения, наверняка в компании на такое не рассчитывали.

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