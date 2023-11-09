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Недавнее тестовое обновление Starfield, добавившее в игру поддержку технологии NVIDIA DLSS 3, работает лучше даже без её включения, сообщают в Wccftech со ссылкой на тест от YouTube канала Compusemble.
Специалисты выполнили сравнение четырёх сценариев на системе с процессором AMD Ryzen 7 7700X и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090. Стабильная и бета версия игры сравнивались как в нативном разрешении 4K с максимальных настройками графики без использования вспомогательных технологий DLSS 3, так и с ними, отдельно с компонентом масштабирования, с масштабированием и генерацией кадров.
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Ожидаемо, включения DLSS 3 обеспечивает внушительный прирост частоты кадров, но видно, что даже без вспомогательных технологий бета-версия работает лучше стабильной, FPS заметно увеличился, в некоторых моментах разница может составлять 10% в пользу тестового обновления. Включив сбалансированное масштабирование DLSS 3 в некоторых отрезках можно заметить разницу до 15%, в дополнение к этому генерация кадров может обеспечить ещё 45% прирост.
Дата выхода нового обновления пока не объявлена.
- Источники
- Wccftech
- Compusemble, YouTube