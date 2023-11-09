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Moleculo
Zalman представила башенный воздушный кулер CNPS13X с новым дизайном
Пять тепловых трубок, заявлен TDP 240 Вт.

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Zalman представила башенный процессорный кулер CNPS13X, модель выполнена в новом дизайне и выделяется наличием декоративной панели с ARGB подсветкой, закрывающей концы пяти тепловых трубок, используемых в конструкции, сообщает TechPowerUp.

Источник: Zalman

При размерах 135×79×159 мм кулер весит 840 грамм, площадь теплообменной поверхности 6717 см2, заявлен TDP 240 Вт. В большинстве случаев кулер не помешает установке модулей памяти, нюансы могут возникнуть лишь при использовании модулей с толщиной 8,7 мм и более. В основании с никелированной медной подошвой применяется конструкция Reverse Direct Touch Heatpipes (RDTH), разработанная с целью задействовать в теплообмене большую площадь тепловых трубок.

Источник: Zalman

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Кулер комплектуется 120-мм вентилятором Zalman AM-AF120 с гидродинамическим подшипником и ШИМ-регулированием скорости вращения в диапазоне 600…2000 об/мин. Рамка вентилятора снабжается антивибрационными накладками, а крыльчатка отличается наличием «плавников» и периферийного кольца, которые способствуют созданию направленного и концентрированного потока воздуха. Также компания отмечает минимальный уровень вибраций. На максимальной скорости вентилятор способен обеспечить подачу воздуха 69,12 кубических футов в минуту, уровень шума при этом составит 29,7 дБ, а давление 2,01 мм вод. ст.

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Комплектная система креплений поддерживает платформы Intel LGA1700, 1200, 115x, AMD AM5 и AM4.

Источники
TechPowerUp
Zalman
#системы охлаждения #zalman #кулеры для процессора
Источник: zalman.com
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