Для игр видеокарта не годится.

Во время недавнего майнинг-бума NVIDIA выпустила для «добытчиков» криптовалют специальную серию видеокарт CMP (CryptoMining Processor), в которую вошли видеокарты на базе графических процессоров Ampere и Turing. Специализированные видеокарты AMD в то время тоже были, например, известна модель BC-2235 10 ГБ на базе графического процессора Navi 22. Впоследствии BC-2235 перепрофилировали под игровое решение, так появилась Radeon RX 6700 10 ГБ, достаточно неплохая и сбалансированная видеокарта. Что касается решений NVIDIA, похоже, для игр они вряд ли подойдут.

Ресурс VideoCardz обратил внимание на тестирование ускорителя CMP 50HX, которое было опубликовано YouTube каналом Sfdx Show. Данный ускоритель основан на графическом процессоре TU102 (Turing) с 3584 ядрами CUDA и 10 ГБ видеопамяти.

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Для сравнения, RTX 2080 Ti предлагает 4352 CUDA и 11 ГБ памяти. На вторичном рынке CMP 50HX можно найти по цене около 160 евро, отметили специалисты, можно ли рассматривать карту в качестве выгодной альтернативы игровым решениям RTX? Однозначно нет. Это становится понятно уже при беглом осмотре — у карт CMP нет выдеовыходов, дополнительного питания. Кроме этого, нет подходящих драйверов. На этом можно было остановиться, но автор канала Sfdx Show пошёл дальше и всё-таки смог запустить на CMP 50HX игры, воспользовавшись модифицированными драйверами, однако производительность не соответствовала возможностям TU102. И здесь выявилась ещё одна особенность карт CMP — урезанный до четырёх линий интерфейс PCIe. Энтузиасту не удалось исправить это даже с паяльником.





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Специалисты отмечают, что все эти ограничения сделаны NVIDIA, чтобы препятствовать дальнейшему перепрофилированию карт CMP в игровые.