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Moleculo
Похоже, RTX 4070 Ti Super действительно выпустят — инсайдер показал предполагаемый шаблон упаковки
Сочетание Ti Super будет использоваться впервые

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Сомнений в подготовке компанией NVIDIA новых видеокарт в линейке GeForce RTX 40 всё меньше. Ранее инсайдеры предсказывали появление трёх моделей Super, однако поначалу эти прогнозы не вызывали доверия, в частности, одной из новых видеокарт называлась RTX 4070 Ti Super — такое наименование ранее не использовалось.

Однако теперь заслуживший доверие Twitter (заблокирован в РФ) инсайдер @Zed_Wang опубликовал предполагаемый шаблон дизайна для упаковки этой модели, сообщает VideoCardz, так что она может стать реальностью. Судя по опубликованному шаблону, компания внесла изменения в логотип Super в соответствии с недавним обновлением шрифтов и стилей. Надпись Super на коробке будет следовать за Ti и выделяться благодаря расположению в тёмно-сером прямоугольнике.

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По слухам, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super предложит 8448 CUDA ядер и 16 ГБ GDDR6X памяти, для производства видеокарты могут использовать как графический процессор AD103, так и AD102 с отключением лишних блоков. Как ожидается, энергопотребление составит 285 Вт, как у обычной RTX 4070 Ti.

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Видеокарту могут представить во время выставки CES 2024 в начале следующего года, также инсайдеры предсказывают появление RTX 4080 Super и RTX 4070 Super — им приписывают 10240 CUDA и 16 ГБ видеопамяти, 7168 ядер и 12 ГБ видеопамяти соответственно.

Источники
   
VideoCardz
   
@Zed_Wang, Twitter (заблокирован в РФ)
#nvidia #видеокарты #geforce rtx 40 super
Источник: videocardz.com
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