Современные игры в 1080p с DLSS должны работать хорошо.

Lucas Santos, Unsplash

Подробный анализ спецификаций NVIDIA Tegra T239, чипа, который может стать основой портативной игровой консоли Nintendo Switch 2, был сделан Ричардом Ледбеттером (Richard Leadbetter) из Digital Foundry, сообщает Notebookcheck. Журналист опубликовал несколько видео и подробную статью на портале Eurogamer, рассуждая о том, какой может быть консоль Nintendo следующего поколения и какова будет её производительность. Важно отметить, что в настоящее время доступны только прогнозы на основе слухов, никакой официальной и надёжной информации о следующем Switch нет, тем не менее, ожидается, что специальный чип T239 станет её основой.





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У специалиста не было NVIDIA Tegra T239, взамен был выбран ноутбук Dell Vostro 5630 с процессором Intel Core i7-1360P и дискретной графикой GeForce RTX 2050 4 ГБ, которая, несмотря на своё наименование, основана на графическом процессоре GA107 и относится к семейству Ampere.

Частота графического процессора была понижена до 750 МГц. Автор полагает, что эта конфигурация может рассматриваться как разумный аналог T239 — чип содержит восемь ядер Arm Cortex-A78C, интегрированную графику с 1536 ядрами CUDA и 128-биным интерфейсом памяти.





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Основываясь на тестах и предположениях, специалист ожидает, что производительность Nintendo Switch 2 будет на уровне Sony PlayStation 4 и выше с учётом применения технологии DLSS в режиме качество и дополнительных решений, таких как аппаратное ускорение декомпрессии игровых файлов. Можно рассчитывать на 30…35 кадров в секунду в разрешении 1080p. В Death Stranding в разрешении 720p без DLSS удалось добиться 50…52 кадров в секунду. В конечном итоге производительность может оказаться куда выше за счёт дополнительных оптимизаций.