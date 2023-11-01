Опубликованы данные StatCounter за прошедший месяц.

В отчёте StatCounter за прошедший месяц, рыночная доля Windows 11 значительно выросла, с 23,64% в сентябре до 26,14 % в октябре, сообщает Neowin. Это значительный рост, учитывая практически неизменные показатели с апреля текущего года. Несмотря на то, что Windows 11 набрала почти 3% за месяц, она все ещё намного ниже Windows 10, которая занимает 69,35%, потеряв с прошлого месяца 2,27 процентных пункта. Тем не менее, в октябре количество активных устройств с Windows 11 превысило 400 миллионов и неуклонно растёт, если верить информации Windows Central.

Судя по графику StatCounter, рост Windows 11 напрямую связан с уменьшением доли рынка Windows 10, хотя последняя может компенсировать часть потерь пользователями, все ещё переходящими с устаревшей Windows 7. А относительно резкий скачок популярности Windows 11 в октябре может быть связан с выходом обновления Moment 4 и новой версии 23H2 с очередным набором улучшений.

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Многие пользователи продолжают оставаться на Windows 10, среди них и те, кто хотел бы перейти на новую систему, но не может сделать этого из-за новых требований к оборудованию, таких как наличие TPM. Хотя энтузиастов это не останавливает, есть те, кто следует официальным рекомендациям. Поддержка основных версий Windows 10 завершится в октябре 2025 года, поэтому поклонники «десятки» пока могут продолжать пользоваться ей без каких-либо проблем, а вот на смену Windows 11 в следующем году (по слухам) может прийти новая ОС с ещё более развитыми возможностями ИИ.