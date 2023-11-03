Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Sapphire представила RX 6750 GRE 12 ГБ в синей расцветке Aurora и с разгоном памяти
Память разогнали до уровня RX 6750 XT.

реклама

Sapphire представила в Китае новую модель Radeon RX 6750 GRE 12 ГБ в сине-бирюзовой расцветке Aurora Edition (кит. 极光版), сообщают VideoCardz и ITHome. Видеокарта смотрится необычно среди чёрно-красных и серебристо-серых вариантов Pulse и Nitro. Новая модель отличается не только дизайном, но и заводским разгоном памяти. В соответствии с эталонными спецификациями, RX 6750 GRE использует чипы памяти GDDR6 16 Гбит/с, а модификация Aurora предлагает чипы 18 Гбит/с, как у RX 6750 XT классом выше.

Источник: Sapphire, bilibili

Внутренние тесты показывают внушительное превосходство над RTX 4060 от NVIDIA, стоит видеокарта в Китае 2699 юаней, примерно на 13% дороже рекомендованной цены в данном регионе.

Источник: Sapphire, bilibili

реклама

Система охлаждения Sapphire Radeon RX 6750 GRE 12 ГБ Aurora занимает в длину 310 мм, в толщину 2,5 слота расширения. Используются композитные тепловые трубки, три вентилятора, судя по всему, с синей подсветкой, а также 10-слойная печатная плата. Для графического процессора заявлен диапазон частот 2475…2585 МГц.

Источники
VideoCardz
ITHome
Sapphire, bilibili
#amd #видеокарты #sapphire #radeon rx 6750 gre
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Sapphire представила Radeon RX 6750 GRE Aurora Edition с разогнанной памятью
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт Романенко: Россия бьет фанерными беспилотниками по ВСУ в зоне СВО
51
РФ станет третьей страной в мире, выпускающей литографы для производства чипов по 130-нм техпроцессу
69
Экс генерал ВСУ выражает озабоченность по поводу приоритетов Зеленского и боевых потребностей армии
1
Первый российский широкофюзеляжный дальномагистральный самолёт Ил-96-400М поднялся в воздух
21
Казахстан распродает советские истребители, включая МиГ-29, МиГ-31 и Су-24 за 3,9 млн долларов
3
Tesla случайно продемонстрировала способность пикапа Cybertruck ездить боком
3
Экс-советник Кучмы: политика Зеленского может привести к гражданской войне на Украине
+
Россия и Китай создают фонд на 100 млрд для развития авиационной промышленности
12
Alan Wake 2 показывает, что видеокарты с менее, чем 8 ГБ памяти можно списывать со счетов
48
OLED-телевизоры LG обеспечивают наилучшее качество изображения среди всех телевизионных технологий
5
Погранкомитет Белоруссии: Киев сосредоточил 120 тысяч военных ВСУ на границе
1
Будущее мобильных технологий наступает со смартфоном Cubot P80
+
Браузер Chrome на iOS позволяет перенести адресную панель вниз
2
Кто блокирует рускоязычные каналы о S.T.A.L.K.E.R. 2
1
Разработчики из GSC не причастны к блокировке российского YouTube-канала о S.T.A.L.K.E.R. 2
1
Китайский процессор Loongson 3A6000 имеет производительность на уровне Core i3-10100F
+
Разработка первой «суперигры» от Sega продвигается и выйдет за традиционные игровые рамки
+
«Русский стандарт» и Почта Банк рекомендовали клиентам снять средства с карт
+
Разработчики ремастера Half-Life 2 поделились подробностями относительно проекта
2
Шойгу: несмотря на поставки западного оружия, Киев терпит поражение
+

Популярные статьи

Ядерная установка «Буревестник»: что известно о новейшей российской крылатой ракете
4
"Пила Х" и "Неудержимые 4": два фильма, которые не стоит смотреть, по крайней мере в кинотеатрах
8
Strv 103 – шведский танк, который удивил мир своими техническими решениями
4
Собираем антикризисный игровой компьютер для тех, кого жизнь не готовила к доллару по 100 рублей
54
Пять лучших ударных вертолетов всех времён по версии издания 19FortyFive
12
Портал 19FortyFive назвал Топ-5 "самые из самых" советских танков
20
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
15
"Губчатые бомбы" ЦАХАЛ остановят ХАМАС в подземных туннелях Газы
5
Техническое обслуживание пакета дешёвых фонариков
6
Инопресса: Залужный маневрирует резервами для сдерживания наступления ВС РФ
+

Сейчас обсуждают

Михаил Невский
16:58
вообще то полно фабрик по миру, автор не грамотен. Sumsung свои чипы сам выпускает там уже 5 нм. Это Корея. А есть фабрики в Израиле и вообще во многих странах
РФ станет третьей страной в мире, выпускающей литографы для производства чипов по 130-нм техпроцессу
glavhyilo
16:53
детектор клопов ещё надо.С парижа клопов привезут полюбому с олимпиады
В приложение transit добавили детектор количества крыс на станциях метро Нью-Йорка
Михаил Невский
16:53
Ну ну третьей страной. Нидерланды делают сканеры, без которых невозможно никакой процессор создать, Тайвань создаёт и продаёт чипы, США свои чипы делает. Израиль опять же, забыли? ну да у автора мы ве...
РФ станет третьей страной в мире, выпускающей литографы для производства чипов по 130-нм техпроцессу
Эщкере
16:51
чубатый, та отсюда не уйдёшь даже если тебя бить по пятаку сцаным веником
"Губчатые бомбы" ЦАХАЛ остановят ХАМАС в подземных туннелях Газы
beltar
16:45
"Футурама" заслуживает. Возможно, единственный сериал, воскресший дважды.
Мультсериал «Футурама» продлили ещё на два сезона
glavhyilo
16:41
сувалкский коридор пробьют заодно.
В МИД РФ пояснили, что будет означать гипотетическое закрытие Балтийского моря для России
glavhyilo
16:33
у меня 1070,вроде и старая,но драйвера зелёные лепят всё время к ней.
AMD впервые за несколько месяцев выпустила новый драйвер для видеокарт Polaris и Vega
Eppius
16:30
Ему бы ночь простоять да день продержаться ниже 95
Курс доллара на протяжении десяти дней держится ниже отметки в 95 рублей
Eppius
16:29
75 процентов осталось. Факт есть факт.
Forbes: Украина потеряла четвертую часть танков Leopard 2, поставленных Западом
Eppius
16:28
Теперь дело пойдет
На ЛБС появилась "Мотолыга" с башней от БМП-1 и защитным противодронным каркасом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем