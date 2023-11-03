Память разогнали до уровня RX 6750 XT.

Sapphire представила в Китае новую модель Radeon RX 6750 GRE 12 ГБ в сине-бирюзовой расцветке Aurora Edition (кит. 极光版), сообщают VideoCardz и ITHome. Видеокарта смотрится необычно среди чёрно-красных и серебристо-серых вариантов Pulse и Nitro. Новая модель отличается не только дизайном, но и заводским разгоном памяти. В соответствии с эталонными спецификациями, RX 6750 GRE использует чипы памяти GDDR6 16 Гбит/с, а модификация Aurora предлагает чипы 18 Гбит/с, как у RX 6750 XT классом выше.

Внутренние тесты показывают внушительное превосходство над RTX 4060 от NVIDIA, стоит видеокарта в Китае 2699 юаней, примерно на 13% дороже рекомендованной цены в данном регионе.

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Система охлаждения Sapphire Radeon RX 6750 GRE 12 ГБ Aurora занимает в длину 310 мм, в толщину 2,5 слота расширения. Используются композитные тепловые трубки, три вентилятора, судя по всему, с синей подсветкой, а также 10-слойная печатная плата. Для графического процессора заявлен диапазон частот 2475…2585 МГц.