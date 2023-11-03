Хотфикс для драйвера GeForce Game Ready 546.01.

Выпущенный в конце октября драйвер NVIDIA GeForce Game Ready 546.01 потребовал внеочередных исправлений, компания выпускает хотфикс 546.08 с исправлением трёх ошибок, сообщает Deskmodder. В Alan Wake 2 исправлено постепенное снижение стабильности и производительности по мере игры. Также устранили проблемы с эффектами прозрачности в Windows 10, непредвиденные запуски инструмента поиска ошибок. Компания напоминает: «…хотфикс драйверы являются бета-версиями, необязательными и предоставляются “как есть”. Они проходят через значительно сокращённый процесс контроля качества…». Всем сомневающимся рекомендуется дождаться следующего стабильного выпуска.

Оригинальный драйвер Game Ready 546.01 принёс поддержку игр Call of Duty: Modern Warfare III, Desynced, Jusant и RoboCop: Rogue City — все с поддержкой DLSS 3. Также были исправлены некоторые ошибки, включая сниженную производительность в Stable Diffusion.