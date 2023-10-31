А также исправляет ошибки в Halo Infinite.

NVIDIA выпустила (PDF) новый графический драйвер GeForce Game Ready версии 546.01 с оптимизациями для предстоящего релиза Call of Duty Modern Warfare III и исправлениями для решения проблем, повлёкших замедление загрузки и снижение производительности в Halo Infinite. Кроме того, новый драйвер содержит оптимизации для Desynced, Jusant и RoboCop: Rogue City. Все перечисленные игры поддерживают технологию DLSS 3, позволяя владельцам видеокарт GeForce RTX 40 значительно повысить производительность за счёт генерации кадров.

В числе общих проблем, которые были исправлены в выпуске, неверная регистрация остановки компонента NVTOPPS в средстве просмотра событий Windows; неверная информация об отсутствии поддержки G-SYNC при подключении телевизора LG C3 OLED, который данную поддержку имеет; снижение производительности в Stable Diffusion.

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В числе известных и пока нерешённых проблем создание значка NVIDIA на панели задач каждый раз, когда выполняется смена пользователя; приглушённые цвета в трансляциях Discord; проблемы с отображением эффектов прозрачности в Windows 10.