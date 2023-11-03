Боковые вентиляторы устанавливаются на скошенную грань, что позволяет направить воздух к компонентам.

NZXT представила H6 Flow и H6 Flow RGB — небольшие двухкамерные Mid-Tower корпуса для ПК с панорамным остеклением, сообщает TechPowerUp. Новинки могут похвастаться отличной вентиляцией, в комплект входят три 120-мм вентилятора, которые установлены на скошенной грани корпуса между плоскостями фронтальной и боковой панели. Это позволяет направить поток воздуха к компонентам, когда в большинстве корпусов с расположением вентиляторов на боковой стенке воздушный поток направляется перпендикулярно в противоположную стенку. Кроме этого, в H6 Flow можно установить ещё два 140-мм вентилятора внизу, три 120-мм или два 140-мм наверху, один 120-мм на задней стенке. Поддерживается установка 360-мм радиатора сверху.

Вентиляции также способствуют перфорированные панели и двухкамерная конструкция, которая позволяет спрятать все провода, процесс их укладки упростит интуитивно понятная система каналов и стяжек. Среди других особенностей: корпус вмещает видеокарты длиной до 365 мм, блоки питания длиной до 200 мм, процессорные кулеры высотой до 163 мм, предусмотрено место для установки двух 2,5-дюймовых накопителей, одного 3,5-дюймового, на фронтальной панели присутствуют два USB 3.2 Gen 1 Type-A и один Gen 2 Type-C. Корпус доступен в чёрном и белом цвете, стёкла чёрного варианта получили небольшую тонировку. За рубежом H6 Flow стоит от 109,99 долларов США, H6 Flow RGB — от 134,99 долларов.