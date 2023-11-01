Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
В драйверах NVIDIA появилась опция для задач с интенсивной нагрузкой на видеопамять
Например, она поможет в Stable Diffusion при нехватке видеопамяти

реклама

В новой версии драйвера панель управления NVIDIA получила опцию для управления работой механизма, который в англоязычной версии панели называется CUDA - Sysmem Fallback Policy, сообщает VideoCardz. Данный механизм потенциально может улучшить работу приложений, интенсивно использующих значительные объёмы видеопамяти.

Ganesh Ravikumar, Unsplash

Одно из направлений, где данная опция может пригодиться, генеративные нейросети, такие как Stable Diffusion для создания изображений по текстовому описанию. В процессе генерации изображений требуется много видеопамяти, проблемы могут возникнуть даже у владельцев 8-гиговых видеокарт, не говоря уже о решениях с 6 ГБ видеопамяти и меньшим объёмом.

реклама

Более того, часть видеопамяти может быть занята другими процессами, что ещё больше усугубляет ситуацию. Как раз-таки последнюю проблему и должна решать CUDA - Sysmem Fallback Policy, эффективно распределяя процессы между видеопамятью и системной памятью, чтобы освободить как можно больше места в видеопамяти для целевой нагрузки.

Источник: VideoCardz
рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Как объясняют в VideoCardz, основная цель CUDA - Sysmem Fallback Policy — предотвратить сбои на видеокартах с объёмом видеопамяти 6 ГБ. С другой стороны, при отключении механизма система может показывать более стабильный уровень производительности. Другими словами, опция является ситуативной и необходимость её активации зависит от решаемых задач и того, хватает ли им имеющейся видеопамяти.

Источники
VideoCardz
#nvidia #драйверы
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новый графический драйвер NVIDIA поддерживает CoD Modern Warfare 3 и другие новинки с DLSS 3
AceMagic представила кубический мини-ПК с Core i9-12900H и RTX 3080
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

eXXpress: Если Украина перекроет вентиль с газом РФ, то Австрия лишится до 80% голубого топлива
18
Forbes: Гигантские потери немецких Leopard на поле боя вынуждают Украину вернуться к советским Т-72
3
Везучий майнер самостоятельно добыл 1 блок Биткоина и заработал 20 000 000 рублей
6
Economist: Россия приспособилась и сделала работу оператора дронов ВСУ опасной для жизни
4
Армия РФ использовала новую тактику летающего радара для поражения 8 ракет Storm Shadow
8
Российско-украинская команда Team Spirit по Dota 2 одержала победу на турнире The International 2023
+
Colorful представила уникальную видеокарту RTX 4060 Ti 16Gb "Туманный холм пяти стихий"
3
Forbes: Украина возвращается к старым Т-72 из-за больших потерь танков Leopard 2
1
Скоро в GOG можно будет купить God of War и Uncharted: Legacy of Thieves Collection
1
Renault работает над созданием пикапа со спортивным и футуристичным дизайном
1
Для истребителя пятого поколения Су-57 разработали внутрифюзеляжную крылатую ракету большой дальности — СМИ
+
Новый фильм Девида Финчера The Killer получил хорошие оценки от кинокритиков
+
В результате столкновения двух нейтронных звезд образовалось огромное количество редких металлов
1
Почему Xiaomi отказывается от MIUI и переходит на HyperOS – 110 смартфонов получат новую ОС
3
Стабильное обновление One UI 6 официально выпущено для серии Galaxy S23 в Германии
+
США создают «ЗРК-Франкенштейн» для Украины, объединяя советские и американские системы ПВО
+
Комиссия по безопасности НАСА предупреждает о рисках перехода от МКС к коммерческим станциям
+
Польский эксперт высоко оценил БМПТ "Терминатор"
1
F-16 ВВС США перехватил самолёт-нарушитель, пытавшийся пролететь рядом с резиденцией Байдена
+
Залужный требует срочно созвать ставку и вывести группировку ВСУ из Авдеевки
2

Популярные статьи

Транспортный самолет «Слон» – характеристики и перспективы
3
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 40 тысяч рублей – вариант под апгрейд (Октябрь)
25
Ghostrunner 2 - очень краткий обзор игры
+
США создают новую ядерную гравитационную бомбу, рассчитанную на применение против России и Китая
67
Forbes: Россия уничтожает лучшие танки Украины ускоренными темпами
24
Спутники Starlink совершили 25 000 маневров предотвращения столкновений всего за 6 месяцев
+
Как бесплатно поднять уровень аккаунта Steam
15
Французская разведка сообщила о подготовке развёртывания в зоне СВО системы РЭБ «Былина»
3
Почему Иран не станет начинать войну с Израилем и США
9
Мифы о смартфонах – 25 распространенных и не очень заблуждений и стереотипов
+

Сейчас обсуждают

nukemall
10:25
Мы F-16 в небе не увидим, и операторы систем ПВО не увидят, они на экранах РЛС видят отметку цели, высоту, скорость и курс, нажимают на пуск, цель поражается или нет, а потом уже в штабах фантазируют ...
В Пентагоне рассказали, сколько времени займёт подготовка украинских лётчиков на F-16
Александр Фролов
10:21
Как у нас переживают за Европу и совсем не замечают как плохо живут в России.
eXXpress: Если Украина перекроет вентиль с газом РФ, то Австрия лишится до 80% голубого топлива
Михаил Авраменко
10:19
Типа, новый Моисей поведёт евреев на территорию Окраины? :-)
Польская Onet: Запад не заинтересован в решительном успехе ВСУ
Вассисуалий Лоханкин
10:16
Он на него губишшами силиконовыми дует)))
Собираю идеальный игровой ПК под себя за 200 000р – что бы я купил для себя любимого здесь сейчас
NIK1457
10:15
Бред!
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
Михаил Авраменко
10:12
Никаких переговоров! Только полная и безоговорочная капитуляция Свинорейха!
Американский сенатор Тюбервиль: Пора сесть за стол переговоров и остановить украинский конфликт
Антон Голубничий
10:12
Автор статьи видимо не играл в ав2, ибо в нем везде есть ФБК, в самом начале человек представляется работником ФБК, много где лежат папки ФБК и потом ещё уборщик Ахти из контроля. И это все за первые ...
Возможно, в Alan Wake 2 появится кроссовер с Control
Екатерина Акимочкина
10:09
Музыканты лучшие в мире!
Сотрудники ЧВК Вагнер освободили золотые прииски для Центральноафриканской Республики
Алексей Козлов
10:03
Это правда... За такие деньги, что и не захочется покуп%ть.)
Губернатор Севастополя Развожаев: над акваторией ЧФ России отбивает атаку БПЛА
Дмитрий Заферман
09:55
Хреново будет всем. Весь импорт , как минимум взлетит в цене в разы.
Затягивание конфликта на Ближнем Востоке может привести к росту цены на нефть до $150 за баррель
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем