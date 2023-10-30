Похоже, не только на Xbox Series, но и на Xbox One.

Billy Freeman, Unsplash

На консолях Microsoft Xbox начали появляться сообщения об ошибках при подключении контроллеров, гарнитур и прочих аксессуаров без официальной лицензии, сообщает Neowin со ссылкой на Windows Central. Microsoft, видимо, решила расправиться с нелицензированными аксессуарами Xbox, полагают специалисты и приводят выдержку из сообщения об ошибке на консоли, предназначенной для продажи в Великобритании:

«…Использование нелицензированных аксессуаров ухудшает качество игрового процесса. По этой причине использование нелицензированного аксессуара будет заблокировано 12/11/2023. За помощью в возврате обратитесь в магазин, в котором он был приобретён, или свяжитесь с производителем…».

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Также в сообщении приводится ссылка на официальный список лицензированных устройств. По информации одного из сторонних производителей аксессуаров для игровых консолей Microsoft, сообщение об ошибке появляется на консолях Xbox One и Xbox Series с версией программного обеспечения 10.0.25398.2266 от 16 октября 2023 года. Результатом изменений может стать блокировка периферийных устройств без официального знака «Разработано для Xbox».

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Как полагают специалисты, основной причиной данного шага является желание Microsoft заставить сторонних производителей разрабатывать уникальные устройства, а не выпускать копии оригинальных геймпадов.