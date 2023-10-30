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На консолях Microsoft Xbox начали появляться сообщения об ошибках при подключении контроллеров, гарнитур и прочих аксессуаров без официальной лицензии, сообщает Neowin со ссылкой на Windows Central. Microsoft, видимо, решила расправиться с нелицензированными аксессуарами Xbox, полагают специалисты и приводят выдержку из сообщения об ошибке на консоли, предназначенной для продажи в Великобритании:
«…Использование нелицензированных аксессуаров ухудшает качество игрового процесса. По этой причине использование нелицензированного аксессуара будет заблокировано 12/11/2023. За помощью в возврате обратитесь в магазин, в котором он был приобретён, или свяжитесь с производителем…».
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Также в сообщении приводится ссылка на официальный список лицензированных устройств. По информации одного из сторонних производителей аксессуаров для игровых консолей Microsoft, сообщение об ошибке появляется на консолях Xbox One и Xbox Series с версией программного обеспечения 10.0.25398.2266 от 16 октября 2023 года. Результатом изменений может стать блокировка периферийных устройств без официального знака «Разработано для Xbox».
Как полагают специалисты, основной причиной данного шага является желание Microsoft заставить сторонних производителей разрабатывать уникальные устройства, а не выпускать копии оригинальных геймпадов.
- Источники
- Neowin
- Windows Central