Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Появились изображения первой однослотовой видеокарты GeForce RTX 4060 Ti на 16 ГБ
Видеокарта получила систему охлаждения с центробежным вентилятором.

реклама

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40 получились энергоэффективными, для младших моделей класса 60 заявлено энергопотребление 115…160 Вт. С таким энергопотреблением RTX 4060 и 4060 Ti кажутся отличным выбором для компактных сборок, остаётся только найти вариант, подходящий по размерам. Несмотря на небольшую печатную плату, некоторые производители снабжают видеокарты крупными избыточными системами охлаждения, но есть и небольшие, очень интересные варианты, например, GIGABYTE выпустила низкопрофильную RTX 4060 — прорыв для тонких и компактных сборок. При поиске компактного варианта RTX 4060 Ti есть из чего выбрать, но ассортимент меньше. Тем не менее, разработка новых конструкций продолжается и, похоже, к выходу готовится необычный однослотовый вариант RTX 4060 Ti на 16 ГБ. Об этом сообщает VideoCardz со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) инсайдера MEGAsizeGPU @Zed__Wang.

Инсайдер опубликовал фотографии необычного варианта RTX 4060 Ti 16 ГБ толщиной всего лишь 20 мм, в длину видеокарта занимает 267 мм. Используется система охлаждения с тонким центробежным вентилятором, через прорези в кожухе и задней панели также виден тонкий радиатор. Дополнительное питание выведено на торец конструкции. Всё говорит о том, что данная модель может предназначаться для создания вычислительных кластеров, конструкция позволяет осуществлять плотную установку в рабочих станциях и серверных стойках.

реклама

По информации VideoCardz, данная модель может разрабатываться компанией Colorful и поставляться только системным интеграторам. В качестве альтернативы можно рассмотреть не только упомянутый выше вариант GIGABYTE, но и профессиональную NVIDIA RTX 4000 SFF 20 ГБ.

Источники
VideoCardz
@Zed__Wang, Twitter (заблокирован в РФ)
#nvidia #geforce rtx 40
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
Инсайдер назвал основные характеристики будущих RTX 4070 Super и RTX 4080 Super
Потенциальной GeForce RTX 4080 Super приписывают 20 ГБ видеопамяти
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Получен древний сигнал из далёкой галактики, дошедший за 8 млрд лет
35
Ветераны ЧВК "Вагнер" рассказали об особом подразделении "Амбрелла"
2
Пресс-службу Министерства Обороны Украины возглавил писатель-фантаст
9
Обновленный Ланцет получил "сознание" и теперь способен сам выбирать потенциальные цели для атаки
4
Скейтборд из фильма "Назад в будущее" скоро может стать доступным для широкой публики
3
Характеристики всех заблокированных процессоров Intel Core 14-го поколения нашли в Сети
+
Госкорпорация Ростех вводит в строй Коалицию-СВ, задающую новые стандарты в артиллерии
1
The Sun: Китай направил 6 военных кораблей на Ближний Восток
1
Комета размером с Эверест пролетит мимо Земли на расстоянии 225 миллионов километров
+
Ураганы обрушатся на сушу в эти выходные в двух разных океанах
+
Производительность нового Qualcomm Snapdragon X Elite примерно в 2 раза выше, чем у чипов x86
2
Обладатели видеокарт GeForce GTX 10, Radeon RX 5000 и старше насладиться Alan Wake 2 вряд ли смогут
20
Дженсен Хуанг намекнул, что Huawei разработала видеокарты для обучения ИИ, не уступающие NVIDIA
+
700-килограммовая начинка авибомбы ФАБ-1500 попала точно в место нахождения украинских морпехов
3
Севморпуть станет круглогодичным на всем протяжении
2
Большой расход топлива и огромный вес танков Abrams могут затруднить их использование на передовой
5
Российская армия получит новые высокоскоростные имитаторы крылатых ракет
1
OpenAI (ChatGTP) научился понимать и передавать эмоции
2
Крупнейшие армии мира по состоянию на 2023 год
5
3D-GPT: новый подход к 3D-моделированию
2

Популярные статьи

Как выбрать видеокарту для 2К, почему глупо покупать 4К-монитор, и сколько стоит правильная GPU
115
Коротко о проблемах Linux и реакции на них
133
Собираю идеальный игровой ПК под себя за 200 000р – что бы я купил для себя любимого здесь сейчас
29
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
56
ХАМАС загнал Израиль в ловушку: Тель-Авив ждёт либо политическое, либо военное поражение – эксперты
32
Украина получила ракеты ATACMS: первые успехи и какое влияние окажут на ход боевых действий
13
Появление роботизированной САУ Коалиция-СВ создаст перелом в контрбатарейной борьбе на СВО
8
О причинах нападения на Израиль
16
Быстро удалить лишний объект с фото сможет нейросеть Object Remover
+
Южно-Китайское море - бомба замедленного действия, готовая взорваться в любой момент
3

Сейчас обсуждают

Иван Журо
15:09
Проблема в unity, а не оптимизации.
Ryzen 7 7800X3D и GeForce RTX 4090 не смогли обеспечить 60 fps даже в 720p в Cities Skylines II
Тут Там
15:05
Минус тебе за последний абзац. В остальном соглашусь
Получен древний сигнал из далёкой галактики, дошедший за 8 млрд лет
Иван Журо
15:00
Ты же понимаешь, что у остальных нету 4090 не из-за нехватки их в магазине и такие игры тупо провалятся со свистом в продаже
Ryzen 7 7800X3D и GeForce RTX 4090 не смогли обеспечить 60 fps даже в 720p в Cities Skylines II
Блейд
14:57
Ходил wildberries, забрал шину . А ты не гони на Schokk. он хоть сам никогда не жил в России, но он всегда топит за Россию, не то что твои моргенштерна и прочии мрази которые родились здесь, обворова...
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
Абу Аммар
14:54
5 недель надо израэлю чтобы евреи разбежались по всему миру тряся пейсами
ХАМАС загнал Израиль в ловушку: Тель-Авив ждёт либо политическое, либо военное поражение – эксперты
Моисей Коэн
14:52
Потому что России тяжело будет победить англосаксев (НАТО ).А вот ядерное оружие они ещё побаиваются, так как за океаном не отсидятся.
Получен древний сигнал из далёкой галактики, дошедший за 8 млрд лет
Абу Аммар
14:45
тебя стереть вместе с вшивыми пейсами, сионистская сволоч
ХАМАС загнал Израиль в ловушку: Тель-Авив ждёт либо политическое, либо военное поражение – эксперты
Bratken
14:45
Мне кажется, что тут дело в том, что водянка двухсекционная :) и видеокарта этот адище хуже никак уже не сделает. Как ниже написали, что меньше 360мм ловить нечего. С 13900к однозначно. У меня самого ...
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
KAA
14:43
До каких пор (без шуток)? И чего именно ждать, выхода моделей Super, выхода 5000й серии, или от AMD чего-нибудь?
Инсайдер назвал основные характеристики будущих RTX 4070 Super и RTX 4080 Super
informator
14:43
Еще Кубу можно, с ее территории ракетам не далеко лететь)
Макконелл называет Китай, Россию и Иран новой осью зла и считает их угрозой для США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем