Видеокарта получила систему охлаждения с центробежным вентилятором.

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40 получились энергоэффективными, для младших моделей класса 60 заявлено энергопотребление 115…160 Вт. С таким энергопотреблением RTX 4060 и 4060 Ti кажутся отличным выбором для компактных сборок, остаётся только найти вариант, подходящий по размерам. Несмотря на небольшую печатную плату, некоторые производители снабжают видеокарты крупными избыточными системами охлаждения, но есть и небольшие, очень интересные варианты, например, GIGABYTE выпустила низкопрофильную RTX 4060 — прорыв для тонких и компактных сборок. При поиске компактного варианта RTX 4060 Ti есть из чего выбрать, но ассортимент меньше. Тем не менее, разработка новых конструкций продолжается и, похоже, к выходу готовится необычный однослотовый вариант RTX 4060 Ti на 16 ГБ. Об этом сообщает VideoCardz со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) инсайдера MEGAsizeGPU @Zed__Wang.

Инсайдер опубликовал фотографии необычного варианта RTX 4060 Ti 16 ГБ толщиной всего лишь 20 мм, в длину видеокарта занимает 267 мм. Используется система охлаждения с тонким центробежным вентилятором, через прорези в кожухе и задней панели также виден тонкий радиатор. Дополнительное питание выведено на торец конструкции. Всё говорит о том, что данная модель может предназначаться для создания вычислительных кластеров, конструкция позволяет осуществлять плотную установку в рабочих станциях и серверных стойках.

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По информации VideoCardz, данная модель может разрабатываться компанией Colorful и поставляться только системным интеграторам. В качестве альтернативы можно рассмотреть не только упомянутый выше вариант GIGABYTE, но и профессиональную NVIDIA RTX 4000 SFF 20 ГБ.