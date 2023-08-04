Невероятная графическая производительность для компактных тонких сборок.

Новая NVIDIA GeForce RTX 4060 может быть неоднозначной видеокартой с точки зрения характеристик, производительности и цены, но её энергопотребление и тепловыделение настолько невелико, что модель можно реализовать в низкопрофильном исполнении. Компания GIGABYTE выпустила такой вариант, сообщает VideoCardz. Модель получила название GeForce RTX 4060 OC Low Profile 8G и, судя по спецификациям на сайте производителя, ничем не отличается от стандартных моделей, предлагая даже небольшой заводской разгон 15 МГц относительно эталонной частоты графического процессора 2460 МГц.

Система охлаждения видеокарты состоит из радиатора, подробности конструкции которого не раскрываются, и трёх небольших вентиляторов. В длину видеокарта занимает 182 мм. Для дополнительного питания присутствует 8-контактный разъём, выведен он на торец платы, чтобы в тонких корпусах кабель не мешал закрытию боковой крышки. На задней панели уместились все стандартные видеовыходы: два DisplayPort 1.4a и два HDMI 2.1a.

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Подобная видеокарта позволит создать энтузиастам компактные и невероятно производительные сборки. Сейчас на рынке можно найти 6-, 8- и даже 12-ядерные процессоры с базовым теплопакетом 65 Вт, так что сбалансированную игровую конфигурацию с GIGABYTE GeForce RTX 4060 OC Low Profile 8G в компактном тонком корпусе собрать не проблема. Цена на новинки на данный момент неизвестна, в комплект поставки входит вторая низкопрофильная задняя панель.