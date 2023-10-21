Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
AMD Ryzen Threadripper 7995WX приближается к RTX 3060 по вычислительной производительности
Процессор быстрее современных игровых консолей.

реклама

Onur Binay, Unsplash

Монструозный 96-ядерный Ryzen Threadripper 7995WX, новый флагманский процессор AMD для рабочих станций, бьёт рекорды многопоточной производительности и, как оказалось, обладает удивительно высокой вычислительной производительностью FP32, сравнимой с возможностями некоторых графических процессоров. В GPGPU тесте вычислений AIDA64 производительности процессора достигла 12,16 терафлопс на операциях одинарной точности и 6,0 терафлопс на операциях двойной точности, сообщает Wccftech со ссылкой на замеры пользователя InstLatx64, опубликованные в репозитории на GitHub.

Источник: InstLatx64, GitHub

Производительности Intel Core i9-13900K в этом же тесте составляет около 2,5 терафлопс, т.е. AMD Ryzen Threadripper 7995WX примерно в пять раз быстрее. Специалисты отмечают, что сравнение с видеокартами не совсем корректно, тем не менее, вычислительные возможности графических процессоров современных игровых консолей Microsoft Xbox Series X и Sony PlayStation 5 составляют около 12,15 и 10,29 терафлопс, иными словами, в вычислениях Ryzen Threadripper 7995WX опережает обе игровые консоли. Удивительно, но дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060, недавно ставшая самой популярной в рейтинге Steam, недалеко ушла от нового процессора AMD для рабочих станций, её вычислительная производительность на операциях одинарной точности составляет примерно 12,7 терафлопс. Интересно, какой уровень производительности покажет AMD Ryzen Threadripper 7995WX в играх при программном рендеринге изображения, пока такой эксперимент никто не проводил.

реклама

AMD представила процессоры Ryzen Threadripper 7000, снова разделив их на две линейки: для рабочих станций (WS) и высокопроизводительных компьютеров (HEDT). Также представлено два набора микросхем: WRX90 исключительно для процессоров Pro 7000WX с поддержкой 8-канальной памяти и 128 линий PCIe Gen5, а также TRX50 с поддержкой 4-канальной памяти и 48 линий PCIe Gen 5. Обе линейки процессоров используют один сокет, поэтому процессоры Pro 7000WX можно установить в материнскую плату TRX50, но их возможности будут ограничены возможностями чипсета.

Источники
Wccftech
InstLatx64, GitHub
#amd #процессоры #amd ryzen threadripper 7000
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Один AMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX в разгоне побил рекорд двух EPYC 9654 в Cinebench R23
Valve начинает устранять ущерб от AMD Anti-Lag в Counter-Strike 2, отменяя баны и внедряя проверку
Ryzen Threadripper PRO 7995WX при потреблении в 620 Вт почти достиг 150 тысяч баллов в Cinebench R23
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперты рассказали, как МиГ-31К с «Кинжалами» охотится на американские пусковые установки ATACMS
11
Модернизированный Ланцет впервые в своей истории "склевал" украинский вертолет Ми-8
+
"Газпром" приступил к возведению крупнейшего в РФ литейного производства для газовых турбин
6
Российские инженеры создали бронированный топливозаправщик
7
Немецкие танки Leopard 2 ВСУ замечены в районе окружаемой ВС РФ Авдеевки
+
Новые Ан-124 «Руслан» получат новые двигатели
2
В третьем квартале китайские производители чипов прибрали к рукам всё оборудование, которое оказалось ненужным
1
Старейший кантональный банк Швейцарии открывает торговлю и хранение XRP
+
Командир танкового батальона РФ – бойцы с нетерпением ждут начала охоты на американские M1 Abrams
1
Gigabyte представила материнскую плату TRX50 AERO D для процессоров Threadripper 7000
+
ВКС России "под запись" уничтожили мост в Марьинке и отрезали логистическое плечо для ВСУ
+
МиГи с "Кинжалами" будут уничтожать пусковые установки ATACMS и обнаруженные секретные склады
4
Робот-гуманоид Figure 01 вышел на сцену, демонстрируя прорыв в быстрой двуногой ходьбе
2
Nvidia готовит «Super»-версии своих видеокарт RTX 40 серии
+
Илон Маск готов закрыть доступ к социальной сети X в Европе, если не договорится с регуляторами
1
Китай стремительно переходит на отечественные полупроводники и догоняет США и Тайвань
+
Иммунолог Болибок усомнился в вероятности тройной эпидемии в этом сезоне
+
США хранили под открытым небом детали для Abrams, Bradley, из-за чего причинен ущерб в $1,8 млрд
2
AMD представила процессоры Ryzen Threadripper 7000 — возвращается HEDT линейка для энтузиастов
1
Российскую станцию РЭБ «Аргус-Антифурия» научили пеленговать беспилотники
+

Популярные статьи

"Ограбление президента" - неплохой авантюрно-приключенческий фильм
5
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
65
На фоне провала контрнаступления и разрушения соцсистемы Украина мобилизует женщин и пожилых людей
28
Япония первой в мире провела успешные испытания рельсотрона на борту корабля
1
Создаю свой дистрибутив Linux
26
Почему полоса пропускания усилителей звука и акустики от 20 Гц до 20 кГц недопустимо мала
13
Сколько штурмовиков Су-25 досталось Украине при разделе Вооружённых сил СССР
+
Поданы заявки на запуск в космос более 1 миллиона спутников
5
Американские "чиповые" санкции против Пекина больше вредят Западу, чем Китаю
3
Турецкий эксперт: больница в Газе была поражена израильской авиабомбой Мark-84 созданной в США
3

Сейчас обсуждают

REY_B_
12:38
Люди, занимающиеся кадровыми вопросами (обычно на Западе озвучивается), сейчас ставят на первое место проблему "лизунов"... В смысле, что чтобы подняться по карьерной лестнице, приходиться очень сильн...
Илон Маск готов предложить два новых тарифа на подписку в социальной сети X
&lt;TopUpdate&gt;
12:38
да это со стороны только кажется, а в реальности ему поди приходилось ночевать на работе, ноу лайферская считай жизнь. вот он смотрит на пройденный путь и думает ну нафиг второй раз такое проходить.
Глава Acer утверждает, что спрос на ПК вернулся к росту
Димон Chimirin
12:31
Вокруг станции постоянно вытекает вода каждый раз лужа , в чём проблема? Пылесос новый , может кто столкнулся с проблемой? Есть решение?
Обновлённый робот-пылесос ROIDMI EVA 2023 приносит улучшенную производительность, качество и сервисное обслуживание
Igor Schatrov
12:31
УРА РОССИЯ УРА ГАЗПРОМ
"Газпром" приступил к возведению крупнейшего в РФ литейного производства для газовых турбин
Анатолий Анатольевич
12:31
Открою тайну, большинство усилков и колонок даже немогут выдать нормально тот диапазон что заявлен. А вы говорите о большем.....
Почему полоса пропускания усилителей звука и акустики от 20 Гц до 20 кГц недопустимо мала
Vito Vago
12:22
Она должна ещё отдать деньги РФ за то, что ПЁТР выкупил ту Литву у Шведов.
Илон Маск готов предложить два новых тарифа на подписку в социальной сети X
Ренат Мальцев
12:20
что 6, человек про памяти пишет что в 2 раза меньше, совсем куку? Не нужно щас писать что нужно уточнять какая именно память, потому что у обозреваемого аппарата те же 8 гиг. Я реально просто не могу...
Обзор смартфона Cubot P80 – много памяти за небольшие деньги
valderm
12:16
для 99,99 % частоты 100 -12000 Гц достаточны ... аналового звука счас практически нет, а цифра все порезала...
Почему полоса пропускания усилителей звука и акустики от 20 Гц до 20 кГц недопустимо мала
El Grechko
12:11
Ну ладно, предположим у нас есть идеальные динамики и также мы хотим чтоб музыку могли слушать не только люди, но и мыши и насекомые, и даже инопланетяне с принципиально другим слуховым аппаратом, поэ...
Почему полоса пропускания усилителей звука и акустики от 20 Гц до 20 кГц недопустимо мала
El Grechko
12:11
Афтар, ты пишешь о том, в чем не понимаешь примерно ничего. Я даже не буду вспоминать о частотных ограничениях микрофонов и динамиков, бог с ними, можно нафантазировать идеальные динамики, способные в...
Почему полоса пропускания усилителей звука и акустики от 20 Гц до 20 кГц недопустимо мала
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем