Процессор быстрее современных игровых консолей.

Onur Binay, Unsplash

Монструозный 96-ядерный Ryzen Threadripper 7995WX, новый флагманский процессор AMD для рабочих станций, бьёт рекорды многопоточной производительности и, как оказалось, обладает удивительно высокой вычислительной производительностью FP32, сравнимой с возможностями некоторых графических процессоров. В GPGPU тесте вычислений AIDA64 производительности процессора достигла 12,16 терафлопс на операциях одинарной точности и 6,0 терафлопс на операциях двойной точности, сообщает Wccftech со ссылкой на замеры пользователя InstLatx64, опубликованные в репозитории на GitHub.

Производительности Intel Core i9-13900K в этом же тесте составляет около 2,5 терафлопс, т.е. AMD Ryzen Threadripper 7995WX примерно в пять раз быстрее. Специалисты отмечают, что сравнение с видеокартами не совсем корректно, тем не менее, вычислительные возможности графических процессоров современных игровых консолей Microsoft Xbox Series X и Sony PlayStation 5 составляют около 12,15 и 10,29 терафлопс, иными словами, в вычислениях Ryzen Threadripper 7995WX опережает обе игровые консоли. Удивительно, но дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060, недавно ставшая самой популярной в рейтинге Steam, недалеко ушла от нового процессора AMD для рабочих станций, её вычислительная производительность на операциях одинарной точности составляет примерно 12,7 терафлопс. Интересно, какой уровень производительности покажет AMD Ryzen Threadripper 7995WX в играх при программном рендеринге изображения, пока такой эксперимент никто не проводил.

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AMD представила процессоры Ryzen Threadripper 7000, снова разделив их на две линейки: для рабочих станций (WS) и высокопроизводительных компьютеров (HEDT). Также представлено два набора микросхем: WRX90 исключительно для процессоров Pro 7000WX с поддержкой 8-канальной памяти и 128 линий PCIe Gen5, а также TRX50 с поддержкой 4-канальной памяти и 48 линий PCIe Gen 5. Обе линейки процессоров используют один сокет, поэтому процессоры Pro 7000WX можно установить в материнскую плату TRX50, но их возможности будут ограничены возможностями чипсета.