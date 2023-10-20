Однако для этого его пришлось охлаждать жидким азотом.

Onur Binay, Unsplash

Накануне AMD представила процессоры Ryzen Threadripper 7000, включая линейку для рабочих станций с флагманским 96-ядерным и 192-поточным Threadripper Pro 7995WX. Этот монструозный процессор уже успели протестировать, он набрал больше 100000 баллов в Cinebench R23 на настройках по умолчанию. Теперь появилась информация о том, что данный процессор может в разгоне — демонстрация состоялась накануне в штаб-квартире AMD, сообщает VideoCardz со ссылкой на QuasarZone.

На корейском ресурсе представлены фотографии с данного мероприятия, но не результат, которого удалось достичь. Со ссылкой на свои источники VideoCardz сообщает, что процессор, скорее всего, удалось разогнать под жидким азотом до частоты 4,4 ГГц по всем ядрам, что повысило энергопотребление до 620 Вт. Немало, но в программном обеспечении якобы можно повысить лимит вплоть до 1000 Вт.

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В разгоне AMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX набрал 148719 баллов в Cinebench R23, превзойдя действующий на момент написания рекорд 147688 баллов системы на базе двух 96-ядерных AMD EPYC 9654. Стоит отметить, что «эпики» в данном рекорде охлаждались жидкостной системой и работали на частоте 3,7 ГГц. Рекорд 56-ядерного Intel Xeon w9-3495X из конкурирующей линейки при разгоне до 5,4 ГГц составляет 132484 балла.