Конкурент остался далеко позади.

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Накануне AMD представила долгожданные процессоры Ryzen Threadripper 7000, включая линейку для рабочих станций Threadripper Pro 7000 WX с 96-ядерным флагманом 7995WX. Издание PC Magazine получило возможность протестировать этот процессор, однако физического доступа к нему у журналистов не было, компания Dell предоставила удалённый доступ к тестовой системе в своей лаборатории, сообщает Tom’s Hardware. Даже с учётом некоторых потерь производительности при таком тестировании, в пределах 1…3%, процессор показал невероятные результаты в некоторых бенчмарках. В сравнении также участвовали 64-ядерный Ryzen Threadripper Pro 5995WX и 56-ядерный Intel Xeon w9-3495X.

В бенчмарке Cinebench R23 многоядерная оценка AMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX была на 81% выше, чем у Intel Xeon w9-3495X, также новинка опередила Ryzen Threadripper Pro 5995WX на 51% в том же тесте. В Blender время рендеринга было на 56% и 49% меньше, чем у Ryzen Threadripper Pro 5995WX и Xeon w9-3495X соответственно. Остальные результаты можно сравнить в таблице, однако, как отмечают специалисты, набор тестов не раскрывает весь потенциал 7995WX, который предназначен для решения профессиональных и более специализированных ресурсоёмких задач.