Это позволяет удерживать низкие температуры под полной нагрузкой.

Erying недавно представила новые материнские платы B760M с предустановленным мобильными процессорами Intel Core 13-го поколения, вплоть до Core i7-13620H. Теперь ассортимент компании пополнил более дорогой вариант, который оснащается процессором Core i9-13900H и, что интересно, не просто тепло-распределительной пластиной для установки системы охлаждения настольного класса, а небольшой испарительной камерой, сообщает Wccftech. Стоит напомнить, что одним из направлений Erying является создание материнских плат небольшого формата mATX и ITX для настольных ПК с процессорами BGA для ноутбуков, это позволяет предложить покупателям необычные и выгодные решения.

Как отмечается, благодаря применению испарительной камеры в стресс-тесте AIDA64 процессор Core i9-13900H с тепловым пакетом 95 Вт удалось разогреть только до 61°C, при этом использовалась типичная и ничем не примечательная воздушная системы охлаждения для настольных ПК, конкретная модель не уточняется. Core i9-13900H — 14-ядерный 20-поточный процессор с конфигурацией 6P+8E и максимальной частотой производительных ядер 5,4 ГГц.

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Новые модели B760M поддерживают двухканальную память DDR4 с максимальной частотой 3200 МТ/с, оснащена двумя слотами M.2 PCIe Gen 4 x4, а также двумя портами SATA.