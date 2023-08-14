Пока доступны варианты на ноутбучных Core i7-13620H и Core i5-13420H.

Китайская компания Erying Technology, хорошо известная по необычным настольным материнским платам с предустановленными ноутбучными процессорами, представила самые современные новинки на базе процессоров Intel Core 13-го поколения Raptor Lake, передаёт Wccftech. Это компактные mATX варианты, в которых компания продолжает придерживаться конструктивного подхода, когда распаянный на плате мобильный процессор «накрывается» большим тепло-распределителем для последующей установки на него стандартной настольной системы охлаждения.

Одна из двух новых плат B760M оснащена 10-ядерным процессором Intel Core i7-13620H с конфигурацией 6P+4E, а другая – более бюджетным 8-ядерным Core i5-13420H с конфигурацией 4P+4E. В лучшую сторону изменился дизайн плат, на 7-фазной подсистеме питания присутствует радиатор из алюминиевого сплава, поддерживается оперативная память DDR4-3200 – есть два слота под модули DIMM. Питание к плате подключается через стандартные 8- и 24-контактные разъёмы. Intel Core i7-13620H работает на частоте до 4,9 ГГц, а Core i5-13420H – до 4,6 ГГц. Оба процессора рассчитаны на базовую мощность 45 Вт, но максимальная достигает 95 Вт для Core i5 и 115 Вт для Core i7 – охлаждение нужно подбирать с учётом этого. Для подключения внутренних устройств хранения есть два разъёма M.2 PCIe Gen 4 и два разъёма SATA III. В числе портов на задней панели четыре USB 2.0 и два USB 3.0, пара HDMI и один DP.

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Вариант Intel Core i7-13620H PCH B760M от Erying продается по цене 1926 юаней, а вариант Core i5-13420H от 1472 юаней, у компании есть магазин на AliExpress. В будущем появится больше моделей с ещё более производительными процессорами вплоть до Core i9-13900HK.



