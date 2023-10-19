Презентация процессоров уже на подходе.

Сегодня ожидается официальная презентация процессоров AMD Ryzen Threadripper серии 7000, производители материнских плат также готовятся объявить о своих новинках, так компания GIGABYTE уже добавила на сайт страницу для платы TRX50 AERO D. По последним данным, AMD готовит PRO и базовую серии Threadripper 7000, обе должны быть совместимы с платами TRX50, сообщает VideoCardz. Тем не менее, TRX50, скорее всего, ориентирован на рынок настольных компьютеров высокого класса (HEDT), в отличие от другого чипсета, WRX90, где ожидается поддержка 8-канальной памяти и большего количества линий PCIe.

GIGABYTE TRX50 AERO D имеет четыре слота DDR5 R-DIMM с поддержкой четырёх каналов. На плате присутствует три полноразмерных PCIe x16 слота, два Gen 5 и один Gen 4. Для установки M.2 накопителей есть четыре слота, три Gen 5 и один Gen 4. Питание процессора реализовано по схеме 16+8+4 с транзисторами на 108 А, печатная плата состоит из двенадцати слоёв. Также присутствует пара USB4 Type-C, поддержка двойного LAN скоростью 10 и 2,5 Гбит/с, Wi-Fi 7.