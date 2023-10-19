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Moleculo
Intel Core i5-14600 и Core i3-14100 в тестах Geekbench оказались до 23-29% быстрее предшественников
Неплохо, если учесть, что отличаются они от предыдущих процессоров только пиковой частотой.

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Jeremy Bezanger, Unsplash

Вслед за 10-ядерным Intel Core i5-14400 в Geekbench появились тесты ещё нескольких заблокированных для разгона процессоров 14-го поколения: Core i5-14600 и Core i3-14100, сообщает Wccftech. Судя по отчётам бенчмарка, Core i5-14600 имеет 14-ядерную 20-поточную конфигурацию 6P+8E, 20+24 МБ кэш-памяти L2+L3 и работает на базовой частоте 2,7 ГГц с повышением до 5,2 ГГц. В свою очередь, 4-ядерный Core i3-14100 имеет 5 МБ кэш-памяти L2 и 12 МБ кэш-памяти L3, работает на базовой частоте 3,5 ГГц с повышением до 4,7 ГГц. Базовый TDP процессоров составляет 65 и 60 Вт соответственно, оба тестировалась на продвинутой материнской плате ASRock Z790 Taichi с 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, что даёт дополнительное преимущество в бенчмарках.

Источник: Geekbench Intel Core i5-14600, Core i3-14100

Что касается оценок, Intel Core i5-14600 набрал 2785 баллов в одноядерных и 16110 баллов в многоядерных тестах, а Core i3-14100 — 2509 баллов и 8881 балл соответственно. По подсчётам Wccftech и средним оценкам Core i5-13600 и Core i3-13100 в базе данных Geekbench, новый Core i5-14600 оказался на 15% и 29% быстрее предшественника в одно- и многоядерных тестах, а Core i3-14100 — на 12% и 23%. Как можно заметить, конфигурация ядер новых процессоров осталась неизменна, их отличием является на 200 МГц большая пиковая частота. Относительно процессоров AMD новый Core i5-14600 по набранным баллам становится выше Ryzen 7 7800X3D, тем не менее, в играх эта модель AMD не должна уступить за счёт наличия быстрого и объёмного 3D V-Cache.

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Заблокированные процессоры Intel Core 14-го поколения без индекса K ожидают в начале следующего года.

Источники
Wccftech
Geekbench Intel Core i5-14600, Core i3-14100
#intel #процессоры #тесты #intel core 14
Источник: wccftech.com
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