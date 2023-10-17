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Moleculo
Первый тест Intel Core i5-14400 в Geekbench показал прирост до 29% относительно Core i5-13400
Но это на системе с быстрой памятью.

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Вчера Intel представила первые разблокированные процессоры Core 14-го поколения Raptor Lake Refresh, более доступные, заблокированные для разгона модели, ожидаются не ранее начала 2024 года. В частности, готовится новый Core i5-14400, потенциально будущий хит средне-бюджетных и бюджетных сборок. Однако новинка практически не изменилась в сравнении с Core i5-13400. Количество ядер осталось прежним, процессор предлагает 10-ядерную конфигурацию 6P+4E c 9,5 МБ кэш памяти 2-го уровня и 20 МБ 3-го уровня. Только пиковые частоты повысились на 200 МГц, новинка может достигать 4,7 ГГц. Результат тестирования Core i5-14400 появился в базе данных Geekbench 6, сможет ли процессор чем-то удивить?

Источник: Wccftech

Intel Core i5-14400 набрал 2464 балла в одноядерном и 13373 балла в многоядерном тесте. По подсчётам Wccftech, это на 8% и 29% лучше средних результатов Core i5-13400 в базе данных Geekbench. Неплохо, тем не менее, специалисты считают, что рассчитывать на значительный прирост производительности в реальности не стоит, 14400 тестировался при неизвестных настройках энергопотребления с быстрой памятью DDR5-6000, средний же результат 13400 занижен, поскольку владельцы подобных процессоров зачастую не озадачиваются дополнительными настройками с повышением энергопотребления и иногда даже пренебрегают активацией XMP профилей.

Источник: Geekbench
Источники
Wccftech
Geekbench 6
#intel #процессоры #intel core 14
Источник: wccftech.com
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