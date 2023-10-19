Также инсайдеры приписывают компании планы выпустить удешевлённую RTX 4070 с более медленной памятью

Ganesh Ravikumar, Unsplash

Слухи о подготовке новых видеокарт в линейке NVIDIA GeForce RTX 40 появляются всё чаще. В последнее время инсайдеры говорят о потенциальном выпуске нескольких моделей Super в следующем году, а также обновлении бюджетного сегмента моделью RTX 3050 на 6 ГБ. Сегодня появилась информация о возможной конфигурации RTX 4070 Super, а также новой удешевлённой вариации RTX 4070, сообщает VideoCardz со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) инсайдера @Zed__Wang.

По информации инсайдера, будущий вариант RTX 4070 Super будет оснащён графическим процессором AD103 и 16 ГБ 256-битной памяти. Это может стать существенным обновлением серии RTX 4070. Похоже, что это обновление в первую очередь направлено на расширение подсистемы памяти, а не просто на увеличение количества ядер, существующие модели RTX 4070 ограничены 192-битной шиной графического процессора AD104.

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Одновременно с этим NVIDIA может расширить ассортимент моделей класса 70 более доступным вариантом на GDDR6 памяти, утверждает инсайдер. Это может быть интересная карта, если она попадёт в ценовой диапазон RTX 4060 Ti с 16 ГБ, 500 долларов США, считают в VideoCardz.