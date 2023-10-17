Новый драйвер GeForce Game Ready 545.84 (WHQL) принёс много нового.

Krzysztof Hepner, Unsplash

В новом драйвере GeForce Game Ready 545.84 (WHQL) инженеры NVIDIA не только реализовали поддержку DLSS 3 в предстоящих обновлениях для Naraka: Bladepoint и Warhammer: Vermintide 2, но и внедрили ещё несколько крупных обновлений: для RTX Video Super Resolution (RTX VSR) и Stable Diffusion.

Обновление RTX VSR до версии 1.5 приносит поддержку видеокарт серии GeForce RTX 20 и новые возможности улучшения потокового видео. Пользователи должны заметить повышение уровня детализации, также технологию теперь можно использовать для улучшения качества видео при воспроизведении в исходном разрешении, в частности, для удаления артефактов сжатия.

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С новым драйвером владельцы видеокарт NVIDIA GeForce RTX могут повысить производительность Stable Diffusion до 2 раз за счёт ускорения TensorRT. NVIDIA опубликовала на GitHub расширение TensorRT для популярного инструмента Stable Diffusion Web UI от Automatic1111. Расширение совместимо с моделями Stable Diffusion 1.5, 2.1 и SDXL.