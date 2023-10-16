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Moleculo
Intel Core Ultra 5 135H на низких частотах обогнал AMD Ryzen 5 7640HS в Geekbench 5
Конфигурация 4P+8E+2LPE против 6 ядер AMD.

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Процессор Intel Core Ultra 5 135H семейства Meteor Lake заметили в базе данных Geekbench 5, сообщает Wccftech. Это вторая засветившаяся в Сети модель серии Core Ultra 5 после 125H. В общей совокупности процессор предлагает 14 ядер и 18 потоков с конфигурацией 4P+8E+2LPE, кэш-память 3-го уровня объёмом 18 МБ, базовую частоту 3,6 ГГц с повышением до 4,4 ГГц. В системе было установлено 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5.

Источник: Geekbench

Во время теста пиковых частот процессор не достиг, поэтому полученные оценки не годятся для сравнения. Тем не менее, полученные на частотах до 3,3 ГГц 9587 баллов в многоядерном тесте позволяют Intel Core Ultra 5 135H опередить 6-ядерный и 12-поточный AMD Ryzen 5 7640HS, типичные результаты которого находятся в диапазоне 8500…9500 баллов, отмечают в Wccftech.

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Intel даст старт линейке процессоров Meteor Lake 14 декабря, на момент написания номенклатура моделей и официальные спецификации остаются неизвестными. Ожидается, что ассортимент ноутбуков на базе Meteor Lake начнёт активно расширяться со следующего года, после выставки CES 2024 в январе.

Источники
Wccftech
Geekbench
#intel #intel meteor lake
Источник: wccftech.com
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