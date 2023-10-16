Конфигурация 4P+8E+2LPE против 6 ядер AMD.

Процессор Intel Core Ultra 5 135H семейства Meteor Lake заметили в базе данных Geekbench 5, сообщает Wccftech. Это вторая засветившаяся в Сети модель серии Core Ultra 5 после 125H. В общей совокупности процессор предлагает 14 ядер и 18 потоков с конфигурацией 4P+8E+2LPE, кэш-память 3-го уровня объёмом 18 МБ, базовую частоту 3,6 ГГц с повышением до 4,4 ГГц. В системе было установлено 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5.

Во время теста пиковых частот процессор не достиг, поэтому полученные оценки не годятся для сравнения. Тем не менее, полученные на частотах до 3,3 ГГц 9587 баллов в многоядерном тесте позволяют Intel Core Ultra 5 135H опередить 6-ядерный и 12-поточный AMD Ryzen 5 7640HS, типичные результаты которого находятся в диапазоне 8500…9500 баллов, отмечают в Wccftech.

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Intel даст старт линейке процессоров Meteor Lake 14 декабря, на момент написания номенклатура моделей и официальные спецификации остаются неизвестными. Ожидается, что ассортимент ноутбуков на базе Meteor Lake начнёт активно расширяться со следующего года, после выставки CES 2024 в январе.