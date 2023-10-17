Компания переходит на новый брэндинг во всех сегментах.

Intel уже давно объявила о планах по ребрэндингу своих процессоров, в частности, новое мобильное семейство Meteor Lake будет представлено под брэндом Core Ultra. Однако не до конца была понятна ситуация с настольными процессорами, представленные накануне Core 14-го поколения сохраняют старый брэндинг, планирует ли компания применить новые правила к будущим настольным процессорам? Да, Intel официально подтвердила, что серия Core 14-го поколения, известная как Raptor Lake Refresh, является последней с применением старой схемы, сообщает VideoCardz.

В ближайшее время серия Core 14-го поколения будет расширена за счет мобильных чипов, в частности, 55-ваттных HX для игровых ноутбуков высокого класса. Как ожидается, эти процессоры дебютируют вместе с моделями мощностью 65 Вт для настольных компьютеров в начале 2024 года. Следующее поколение процессоров Intel Core для настольных ПК должно использовать новую схему именования. Следуя правилам для новых мобильных чипов, Arrow Lake-S, возможно, выпустят в рамках серии Core Ultra 200, где обозначение Ultra будет подчёркивать использование новых технологий. Также могут появиться процессоры без обозначения Ultra, основанные на предыдущих технологиях и более доступные.