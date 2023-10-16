Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
ASRock представила новые материнские платы Phantom Gaming на базе чипсета Intel Z790
Две из них поставляются с Wi-Fi 7 модулями для процессоров Intel Core 14-го поколения.

реклама

ASRock представила к выходу процессоров Intel Core 14-го поколения три новые материнские платы на базе чипсета Intel Z790 в продвинутой серии Phantom Gaming. Все они основаны на 8-слойных печатных платах, оснащены надёжными подсистемами питания и основными слотами PCI Express 5-го поколения для установки видеокарт.

Источник: ASRock

Флагманская плата ASRock Phantom Gaming Z790 NOVA WiFi оснащена 20+1+1-фазной подсистемой питания SPS Dr.MOS (90 А) с долговечными высокотемпературными конденсаторами и готова раскрыть потенциал любого процессора Intel LGA 1700. Также владельцы премиальных комплектов DDR5 могут рассчитывать на высокие показатели разгона. Плата имеет шесть разъёмов M.2 для установки твердотельных накопителей: один Blazing Gen-5 и пять Hyper Gen-4. Накопители располагаются под многослойными алюминиевыми радиаторами, не требующими инструментов для установки. В комплекте Wi-Fi 7 модуль (802.11be 2x2), ARGB разветвитель и держатель видеокарты. В числе других особенностей 2,5-гигабитный сетевой адаптер Killer E3100G, аудиокодек Realtek ALC4082. Также отмечается наличие в BIOS опции оценки процессора, в зависимости от его возможностей.

Источник: ASRock

реклама

Плата ASRock Phantom Gaming Z790 Riptide WiFi предлагает подсистему питания 16+1+1 с SPS Dr.MOS (90 А). Доступны пять разъёмов M.2, один Blazing Gen-5 и четыре Hyper Gen-4, Wi-Fi 7 модуль (802.11be 2x2), сетевой адаптер Killer E3100G и аудио Realtek ALC1220.

Источник: ASRock

Более доступное решение Phantom Gaming Z790 Lightning WiFi с 16+1+1-фазной подсистемой питания предлагает три M.2 слота Hyper Gen-4, только один из которых оснащён радиатором, Wi-Fi 6E модуль, проводной сетевой адаптер Killer E3100G и аудиокодек Realtek ALC897.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Подробнее о платах можно узнать по ссылкам:

Источники
ASRock
#материнские платы #asrock #asrock phantom gaming
Источник: asrock.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ASRock представила в серии Challenger 24,5- и 27-дюймовые IPS мониторы с частотой обновления 100 Гц
MSI готовит новую опцию на платах Z690/790 для повышения порога троттлинга процессоров Intel Core 14
ASRock утверждает, что новые мониторы Challenger подходят для "легкого гейминга"
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Студент колледжа с помощью машинного обучения расшифровал слово в древнеримском свитке
7
Ракета-носитель SLS - космический гигант с космической ценой
+
Российские гигафабрики: «КамАЗ» и «Росатом» запускают крупнейший завод по производству аккумуляторов
1
47% геймеров купили видеокарты NVIDIA с трассировкой лучей, а 20% владеют GeForce RTX 3060 и мощнее
29
Энтузиаст приобрёл SSD-диск 990 Pro 4 Тбайт с PCIe 5.0 за $40, но он оказался весьма медленным
11
Яндекс Такси повышают цены на свои услуги
2
Су-57 используют "режим невидимки" для скрытного нанесения ударов в зоне СВО
1
Российские операторы БПЛА снова уничтожили украинский самолет «Ланцетом»
+
Эпоха Су-25 в Украине подходит к концу – РФ методично добивает оставшиеся истребители «Ланцетами»
2
Приложение MetaMask было удалено из AppStore
+
NVIDIA RTX 4090 показывает в среднем всего 39 fps в Lords of the Fallen
7
Энтузиаст оснастил RTX 4080 двухслотовым кулером
+
Появились подробности о четырёх камерах на Samsung Galaxy S24 Ultra
+
Официальные цены, характеристики и уровень производительности первых моделей Core 14-го поколения
1
Русский офицер, служивший в NATO и освоившего западные и российские танки высказал свое мнение
1
В новом превью драйвере генерация кадров AMD Fluid Motion Frames может работать глобально
1
Представлен защищенный смартфон Oukitel WP30 Pro со 120-ваттной зарядкой
+
Открытые украинские паблики сообщают про взрывы в городе Миргород
+
Science Robotics: создан нейрохирургический робот с дистанционным управлением
+
Артиллерия ВСУ на Южно-Донецком вновь затихает
+

Популярные статьи

Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
218
Китайский квантовый компьютер на 255 кубит продемонстрировал невероятную мощность
12
RTX 2060 Super против RTX 4060 в Adobe Premiere Pro
39
Почему при сборке ПК не стоит отказываться от покупки HDD, а когда без SSD не обойтись
38
Итоги гоночного уик-энда 14-15 октября
+
Зачем нужны потайные комнаты и в каких случаях рекомендуется обращаться в студию дизайна
+
Арабо-израильский конфликт - история 75-летнего противостояния
17
Лучшие цены на лицензии Office и Windows со скидками до 62% на распродаже Happy Halloween
Как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на Украину и хватит ли денег у США
9
На фоне конфликта на Ближнем востоке Россия развернет ЗРК С-400 и усилит авиабазу Кант в Киргизии
3

Сейчас обсуждают

Дмитрий
22:09
ну за такую диагональ нормальная цена. в России еще сверху тысяч 20 накинут
Компания Xiaomi представила телевизоры TV S Pro с miniLED матрицами
Дарья Подкопова
22:09
Это для 15-й серии такие системы охлаждения нужно покупать "не фанатам"?
Intel и Submer разработали систему охлаждения для процессоров мощностью до 1 кВт
Виктор Тимофеев vikttimo
22:07
нашёл статистику про сбитые ка52 .На 16 сентября числится 42 сбитых ка52.Перехваленый или пилоты тупые?
Всепогодный разведчик: Ударный Ка-52 "Аллигатор" получил подфюзеляжный радиолокатор кругового обзора
Mallory
22:02
Он сам выбрал, внимание, потому что там можно не указывать пароль от пользователя root. Прочесть про sudoers или загуглить $distroname how to disable password request for sudo он не смог. Вот теперь с...
Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
Виктор Тимофеев vikttimo
21:59
тут вопрос кто из них пришлый?
Арабо-израильский конфликт - история 75-летнего противостояния
Виктор Тимофеев vikttimo
21:52
уже что напечатали переизбыток? похоже мозгов в минобороне нет .оленеводы рулят
На фоне конфликта на Ближнем востоке Россия развернет ЗРК С-400 и усилит авиабазу Кант в Киргизии
kilobait3
21:49
опять вооружат нахаляву исламистов.
На фоне конфликта на Ближнем востоке Россия развернет ЗРК С-400 и усилит авиабазу Кант в Киргизии
Ultimauser
21:47
Секретные документы, которых нет в свободном доступе, в открытых сетях не хранятся. Во взламываемых контурах максимум ДСП. Секретные находятся в локальных закрытых контурах на основе тонких клиентов, ...
На объектах критической инфраструктуры РФ заметили странных хакеров из «дружественных» стран
Mallory
21:44
Я дико извиняюсь. Вы прикалываетесь сейчас? У меня конечно много претензий к андроиду. Но фаерволл вообще ни разу не безобидная утилита. Хорошо, хорошо, на секундочку представим что фаерволл может р...
Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
glavhyilo
21:39
украину списали уже пиндосы,как недострану.
Почему ВСУ стремительно теряют артиллерию НАТО, а количество ПВО и точность ударов снижается
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем