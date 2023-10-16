Две из них поставляются с Wi-Fi 7 модулями для процессоров Intel Core 14-го поколения.

ASRock представила к выходу процессоров Intel Core 14-го поколения три новые материнские платы на базе чипсета Intel Z790 в продвинутой серии Phantom Gaming. Все они основаны на 8-слойных печатных платах, оснащены надёжными подсистемами питания и основными слотами PCI Express 5-го поколения для установки видеокарт.

Флагманская плата ASRock Phantom Gaming Z790 NOVA WiFi оснащена 20+1+1-фазной подсистемой питания SPS Dr.MOS (90 А) с долговечными высокотемпературными конденсаторами и готова раскрыть потенциал любого процессора Intel LGA 1700. Также владельцы премиальных комплектов DDR5 могут рассчитывать на высокие показатели разгона. Плата имеет шесть разъёмов M.2 для установки твердотельных накопителей: один Blazing Gen-5 и пять Hyper Gen-4. Накопители располагаются под многослойными алюминиевыми радиаторами, не требующими инструментов для установки. В комплекте Wi-Fi 7 модуль (802.11be 2x2), ARGB разветвитель и держатель видеокарты. В числе других особенностей 2,5-гигабитный сетевой адаптер Killer E3100G, аудиокодек Realtek ALC4082. Также отмечается наличие в BIOS опции оценки процессора, в зависимости от его возможностей.

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Плата ASRock Phantom Gaming Z790 Riptide WiFi предлагает подсистему питания 16+1+1 с SPS Dr.MOS (90 А). Доступны пять разъёмов M.2, один Blazing Gen-5 и четыре Hyper Gen-4, Wi-Fi 7 модуль (802.11be 2x2), сетевой адаптер Killer E3100G и аудио Realtek ALC1220.

Более доступное решение Phantom Gaming Z790 Lightning WiFi с 16+1+1-фазной подсистемой питания предлагает три M.2 слота Hyper Gen-4, только один из которых оснащён радиатором, Wi-Fi 6E модуль, проводной сетевой адаптер Killer E3100G и аудиокодек Realtek ALC897.

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