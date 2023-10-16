Функция сделает разгон доступнее для неподготовленных пользователей, а профессионалам поможет с поиском отправной точки для дальнейшей ручной настройки.

В программном обеспечении Intel XTU появится умная технология разгона AI Assist на базе искусственного интеллекта. Как ожидается, AI Assist будет совместима с разблокированными процессорами Core 14-го поколения, но сейчас готова к работе только с Core i9-14900K/KF. На предварительный анализ системы потребуется около 30 секунд, после чего пользователю будут предложены новые настройки. Менее опытные пользователи могут принять их и остановиться на этом, а более опытные — использовать, как отправную точку для дальнейшего разгона.

AI Assist генерирует рекомендации по разгону, учитывая особенности различных платформ. Модель обучали на множестве конфигураций, с разными процессорами, материнскими платами и системами охлаждения, в частности, для охвата различных рыночных сегментов. Модель продолжат совершенствовать, поэтому с течением времени пользователи могут снова и снова прибегать к помощи AI Assist и, возможно, технология предложит им ещё более удачные настройки. Перед тем, как воспользоваться помощником, нужно вернуть систему в исходное состояние и исключить влияние сторонних утилит.

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